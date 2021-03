Így nyithatnak ki az iskolák áprilisban

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentésével összhangban a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaiból is kiderült csütörtökön, hogy biztosan jelenléti oktatással fejeződik be a tanév, sőt a húsvét utáni csonka hetet követően már mehetnek is vissza a gyerekek az óvódába, iskolába - legfeljebb egy héttel később.

Ennek feltétele viszont, hogy

a nyitásig be legyenek oltva legalább egyszer a tanárok és az óvónők

- még a bölcsődei dolgozók is - akiket Gulyás Gergely vakcinaregisztrációra kért, hisz az oltás önkéntes marad. A technikai részletekről az operatív törzs dönt.

A bejelentés szó szerint úgy hangzott, hogy "ha a 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az iskolák, a döntés vonatkozik a középiskolákra, óvodákra is".

Mire alapozhat a kormány? Gulyás Gergely csütörtöki szavai szerint "okkal lehet bízni abban", hogy a korábbiaknál több vakcina jön, és kiszámíthatóbb módon érkezik.

A gimnazisták tavaly november eleje óta ülnek otthon,

az általános iskolások "csak" két hete.

Az egyetemi élet visszaállásáról a tájékoztatón nem esett szó.

A köznevelés és felsőoktatás képzésein 1,8 millióan tanulnak összesen. Ebből az általános iskolában tanulók száma jelenleg 720,3 ezer fő. Középiskolában 410,8 ezren tanulnak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MKIK