A Margit Kórháznak adja tiszteletdíját a Óbuda egykori fideszes polgármestere

Bús Balázs 2019-ig vezette a III. kerületet, azóta önkormányzati képviselőként dolgozik. Facebook-bejegyzésében ír arról, hogy mostantól a Margit Kórház járványhelyzetben helyt álló dolgozóinak juttatja el teljes képviselői díját.

„Az önkormányzattól kapott havi tiszteletdíjamat – írja a fideszes képviselő – eddig olyan civil szervezeteknek ajánlottam fel, akik munkájukkal nap mint nap valós segítséget nyújtanak az emberek számára. (...) A járványhelyzet kitörése óta követem, hogy a Margit Kórház munkatársai milyen erő feletti odaadással, legjobb tudásuk szerint harcolnak az első vonalban, mentik az emberek életét. Elképzelni sem tudok ebben a helyzetben most más szervezetet vagy csoportot, akik jobban megérdemelnék az anyagi támogatást, ezért képviselőként kapott tiszteletdíjamat maradéktalanul a kórház dolgozóinak juttatom el, ezzel is köszönetet mondva mindazért, amit értünk, óbudai polgárokért is tesznek.”

