Újabb 102 ember halált bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon - a nap hírei

Egy nap alatt újabb 2855 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. Meghalt 102 többségében idős, krónikus beteg halt. Tovább emelkedett a súlyos betegek száma, 4.353 embert ápolnak kórházban, közülük 407-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 82 ezret.

A járvány harmadik hulláma miatt egyelőre nem lehet lazítani a szabályokon – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a járványügyi konzultáció második fordulója után azt mondta: az idősotthonokban lakók látogatásának kérdését megfontolják a szakemberek.

Eljuttatták a háziorvosoknak a kínai koronavírus elleni vakcinát - erősítette meg az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján közölte: a praxisok átlagosan 50-55 regisztrált idős embert tudnak beoltani. Hozzátette: eddig több mint 471 ezer embert oltottak be, közülük 209 ezren már a második dózist is megkapták. A tisztifőorvos beszélt arról is, hogy több városban, köztük Budapesten már a szennyvízben is megjelent a koronavírus brit mutánsa. A laboratóriumi vizsgálatok eddig 400 embernél mutatták ki a variánst.

A második negyedévben a vállalt mennyiség kevesebb mint a felét szállítja az AstraZeneca az Európai Unióba – közölte egy névtelenül nyilatkozó brüsszeli illetékes. A hírt hivatalos forrásból nem erősítették meg. A védőoltásból az első negyedévben is kevesebb vakcina érkezett, ezért előfordulhat, hogy az unió nem tudja teljesíteni a felnőttek 70 százalékának beoltását nyárra.

Pártpolitikától független, szakmai alapokon nyugvó szoros együttműködést sürget a kormányzat és a helyhatóságok között a Magyar Önkormányzatok Szövetségében résztvevő több település polgármestere. Botka László szegedi polgármester ezt azzal indokolta, hogy Magyarországon gazdasági és járványügyi válsághelyzet van. Úgy vélte: több uniós tagországgal szemben Magyarország különutas politikát folytat, egyszerre küzd a járvány és az önkormányzatok ellen. Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke, Gödöllő polgármestere közölte: a helyhatóságok csak kedden késő este kaptak levelet arról, hogy a háziorvosi körzetekben szerdától három nap alatt 250 ezer oltást adnának be.

100 százalékos táppénzt kér a munkavégzés közben koronavírussal megfertőződött munkatársak számára két postás szakszervezet. Az érdekképviseletek a kormánynak írt levelükben azt is kérik, hogy a közvetlen ügyfélforgalomban dolgozó kollégák hamarabb kapják meg a védőoltást, ezzel is hozzájárulva a forgalom zavartalan ellátásához.

Mentesülnek a bölcsődei térítési díj megfizetése alól a 3 vagy több gyermeket nevelő szülők - jelentette be a családokért felelős miniszter. Novák Katalin kiemelte: emellett a gyermek ingyenesen is étkezhet a bölcsődében, így havonta, gyermekenként akár 10-17 ezer forinttal több maradhat a családoknál. Az MSZP arra kéri a kormányt, hogy minden család számára törölje el a teljes bölcsődei térítési díjat, mert a Fidesz által bevezetett díj nem csak a nagycsaládosokat érinti.

Összesen 1100 magyar fiatalnak juthat az idén ingyenes InterRail-bérlet az Európai Unió programjában - közölte az MSZP európai parlamenti képviselője. Ujhelyi István hozzátette: a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt a tavaly felfüggesztett utazási pályázatból kimaradt akkori tizennyolc évesek újra jelentkezhetnek az ingyenes európai vonatbérletért.

Több mint egyharmadával több új lakás épült tavaly mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma ugyanakkor 36 százalékkal kevesebb volt, mint 2019-ben. A Központi Statisztikai Hivatal kiemelte: országos szinten az átadott lakások száma utoljára 2009-ben volt magasabb, mint az elmúlt évben.

Újra az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tagja szeretne lenni az Egyesült Államok. Antony Blinken amerikai külügyminiszter megjegyezte: Joe Biden amerikai elnök kormányzatának egyik kiemelt célja, hogy megszüntesse a tanácsban Izraelre irányuló, aránytalan figyelmet.