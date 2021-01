Februártól 167 400 forintra emelkedik a minimálbér - a nap hírei

A héten újabb 36 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezik Magyarországra a Pfizer gyártótól - mondta az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette: vasárnap további 9 ezer fő beoltására alkalmas mennyiség érkezik a Modernától is. Hozzátette: az AstraZeneca oltóanyagát bár engedélyezték a magyar hatóságok, de a szállítása egyelőre bizonytalan. Kitért arra is, hogy hamarosan 3 részletben 2 millió adag orosz vakcina érkezik és zajlanak tárgyalások a kínai Sinopharm vakcinájáról is.

Egy nap alatt újabb 844 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. 56 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben. 3.814 embert ápolnak kórházban, közülük 247-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 105 ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már csaknem 353 ezren kapták el a vírust, a halálos áldozatok száma meghaladja a 12 ezret.

Országszerte csökkenő tendenciát mutat a koronavírus koncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.A harmadik heti szennyvízvizsgálatok eredményei szerint jelenleg a koncentráció alacsony a többi között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szolnokon, Veszprémben, valamint öt Budapest környéki településen.

A szerződésekben foglaltak teljesítésére szólította az AstraZeneca vakcina-gyártó vezérigazgatóját az Európai Bizottság elnöke. Ursula Von der Leyen a telefonbeszélgetésben emellett a koronavírus elleni vakcina kiszállításának felgyorsítását is kérte a cég vezetőjétől. A brit-svéd érdekeltségű vállalat pénteken jelentette be, hogy 60 százalékkal, csökkenti az első negyedévben az Európai Uniónak szánt oltóanyagellátmányt. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke vasárnap kijelentette: Brüsszel jogi eszközöket fog bevetni a szerződések teljesítéséért.

Az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy szigorítsák beutazási szabályaikat, hogy csökkentsék a koronavírus és mutációi terjedését az unióban. A javaslatok értelmében a tagállamokba az unión kívüli országokból csak az indulás előtt 72 órával elvégzett negatív teszttel lehetne belépni, akkor is csak karanténkötelezettséggel. A bizottság továbbá megtiltana minden nem alapvető fontosságú utazást az unión belül.

Létrejött az idei bérmegállapodás, eszerint 4 százalékkal nő a minimálbér és a garantált bérminimum.Februártól a minimálbér bruttó 167 ezer 400 forintra, a garantált bérminimum bruttó 219 ezer forintra emelkedik. Ha a kormány év közben csökkenti a szociális hozzájárulási adót, akkor további 1 százalékos emelés is lesz. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádiónak elmondta: nem elégedettek, de az érintett több mint egymillió munkavállaló érdekében belementek az egyezségbe. Az idei bérmegegyezést a Magyar Szakszervezeti Szövetség ugyanakkor nem írta alá.

A legjobb hosszútávú befektetésnek és egyben értékválasztásnak nevezte a családtámogatások folyamatosan bővülő rendszerét a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin az InfoRádió Aréna című műsorában azt hangsúlyozta, hogy a különböző támogatások egymásra épülnek, és egyszer minden kedvezményt igénybe lehet venni, az egyes elemek nem ütik egymást. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy úgy alakítják ki a támogatásokat, hogy a visszaélés lehetőségét minimalizálják.

Az állami beruházások növelését tartja szükségesnek a Magyar Nemzeti Bank elnöke.Matolcsy György a növekedés.hu-n azt írja, hogy a magyar gazdaság tavalyi visszaesése a végleges adatok szerint az európai középmezőnyben lesz, de például a németek, lengyelek, románok jobbak voltak a beruházások, az építés, a közösségi fogyasztás fenntartása területén. Véleménye szerint teljesen új, gyorsított, központosított és azonnali visszajelzésekkel működő állami beruházási modellre van szükség.

Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási keresztféléves ponthatárokat a felvi.hu oldalon. A csaknem hat és fél ezer jelentkezőből több mint 5200-an jutottak be egyetemre, főiskolára vagy felsőoktatási szakképzésre. Csak egy helyre lehetett felvételt nyerni.A mesterképzések elsőhelyes jelentkezéseit figyelembe véve idén is a gazdaságtudományi és a műszaki szakok voltak a legnépszerűbbek a februárban induló képzéseknél.