Még mindig száz körül a napi halálozás, elkezdődött az EU-csúcs – a nap hírei

Az európai koronavírus-vakcina szállítások lassúsága miatt más beszerzési forrásokat is keres Magyarország – erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón közölte: a kormány a jövő héten vizsgálja felül a jelenlegi korlátozásokat. Hozzátette: lesz oltásigazolás, várhatóan mindenki egy plasztik kártyát fog kapni. Gulyás Gergely kitért arra, hogy a háziorvosok az állami ellátásban részt vevő fogorvosok is részesülnek az orvosi béremelésből. A miniszter beszélt arról is, hogy a családtámogatási és otthonfelújítási programok bővítése mellett februárban megkezdődik a nyugdíjasok 13. havi juttatásának visszaépítése is.

A kedvezőbb járványadatok ellenére sem lehet lazítani a szigorú korlátozásokon – mondta el az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília fontosnak nevezte az oltóprogram gyorsítását, ennek első lépése, hogy a magyar gyógyszerészeti hatóság engedélyezte az AstraZeneca és a Szputnyik vakcináját.

Egy nap alatt újabb 1410 embernél mutatták ki a vírust, ez 500-zal több, mint egy nappal korábban. 98 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben. 4049 embert ápolnak kórházban, közülük 286-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 108 ezer körülire csökkent.

A következő két évben 6 új közlekedési összeköttetés jön létre Magyarország és Szlovákia között – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a pozsonyi közlekedési miniszterrel folytatott online tárgyalás után Facebook-oldalán azt írta: elkészül három híd az Ipolyon, emellett ősszel befejeződik a Miskolc és Tornyosnémeti közötti gyorsforgalmi út építése, így keleten és nyugaton is autópályával lesz összekötve a két ország.

Szombaton tartják a középfokú írásbeli felvételiket. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint központi vizsgát tesznek a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok. Összesen több mint 75 ezer általános iskolás vesz részt az írásbeliken.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések koordinálása, valamint a beoltás felgyorsítása áll az Európai Unió tagállamai vezetőinek videókonferenciájának középpontban. Orbán Viktor miniszterelnök is azt az álláspontot képviseli, hogy fel kell gyorsítani az európai emberek beoltását biztonságos, hatékony, engedélyezett vakcinákkal.

Elrendelte az Egyesült Államok visszatérését a párizsi klímaegyezményhez az új amerikai elnök. Joe Biden emellett számos rendeletet aláírt az elődje által hozott szigorú bevándorlási intézkedések megváltoztatására is.