Hatékony alapellátás nélkül nincs jó színvonalú egészségügyi ellátás – mondta a miniszter. A háziorvosok a járvány elleni küzdelemben is helyt álltak, ezért a kormány úgy döntött, hogy az orvosi béremelésből a háziorvosok közül aki praxisközösséget vállal, megkapja az emelt bért vagy egy részét. Ha szoros közösséget vállal, akkor a teljes emelt bért, ha a lazább formájában vesz részt, akkor a nyolcvan százalékát. Aki nem vesz részt praxisközösségben, az emelt összeg harminc százalékát kapja meg. Ugyanez érvényes az állami ellátását végző fogorvosokra. Mindez éves szinten 100 milliárd forintos többletkiadás.

Hat százalék körüli recesszió volt 2020-ban, ezért nagy eredmény, hogy négyezerrel többen dolgoztak az év végén, mint egy esztendővel korábban. A bérek emelkedése 6-7 százalék körül alakult. Egy a munkahelyvédelem sikerességét mutatja. Emellett megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, és elkezdődött az otthonteremtési program őjabb szakasza is – mondta Gulyás Gergely.

2021.01.21. 10:52

Vakcina

Az eddig az EU-ból érkező oltásokkal nem lehetséges a tömeges oltás, ezért mivel más, nem uniós országokban már zajlik a tömeges oltás, más forrásokat is keres a kormány. Valamennyi tagállam kritikával illette az uniós beszerzések lassúságát. Tárgyalun minden alternatív megoldásról, így Oroszországban és Kínában is, de csak olyan vakcinát fognak behozni, amelyet a magyar hatóságok engedélyeznek, és már t9bb millió embert beoltottak vele. Az Európai Gyógyszerügynökség is lassú, az AstraZeneca engedélyezése nem történt meg, a magyar hatóság már megtette, a britek már oltanak vele. A legtöbb épp ebből az oxfordi vakcinából állna rendelkezésre. Csak az uniós beszerzésben lekötött vakcinával 8,8 millió embert lehetne beoltani.