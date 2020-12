A Pfizer vakcinája után megérkezett az orosz is - a nap hírei

Már több mint ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni oltóanyagot - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: jelenleg 5 oltóponton, 3 fővárosi és két vidéki helyszínen zajlik az oltás a Pfizer-BioNTech vakcinákkal. Megismételte, hogy később folyamatosan érkeznek a vakcinák összesen 25 oltópontra. 2021 első felében várhatóan több vakcina is megkapja az engedélyt és megkezdődhet a tömeges oltás, a kormány 17 millió adag vakcinát kötött le.

Még az idén újabb 80 ezer, a 2020-2021-es évre pedig összesen 4,4 millió adag Pfizer-oltóanyag érkezik Magyarországra - hangzott el a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. tájékoztatóján. Zsigmond Krisztina, a cég vakcina-üzletágának vezetője közölte: az Európai Bizottság az uniós szerződés alapján 200 millió vakcinát kötött le. Hozzátette: a vakcinakészletet a kormányzati szállítási megállapodások alapján osztják szét, az oltóanyagból sem magánellátókhoz, sem pedig gyógyszertári forgalomba nem kerül, azt kizárólag a kijelölt oltóközpontokban lehet majd megkapni.

Csaknem 6 ezer ampullányi orosz vakcina érkezett Magyarországra - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közölte: a korábbi megállapodás alapján folytatódik Oroszország és Magyarország között a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos együttműködés. A tárcavezető ismét úgy fogalmazott: Magyarország a világ összes, így nyugati illetve keleti, sikerrel kecsegtető vakcinafejlesztésénél ott van.

Csökkenő tendencia látható a koronavírus fertőzöttek számában Magyarországon. Egy nap alatt 609 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, 114 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben. Összesen 6.261 embert ápolnak kórházban, közülük 448-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma is csökkent, jelenleg valamivel több mint 173 ezren vannak. A járvány kezdete óta már csaknem 317 ezren kapták el a vírust, a halálos áldozatok száma meghaladja a 8 ezret.

Újabb könnyítés a táppénzen lévőknek, hogy a szükséges dokumentumok e-mailben is továbbíthatók - közölte Facebook-oldalán a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra kiemelte: a Magyar Közlöny december 24-ei számában jelent meg az erről szóló kormányrendelet. Ennek értelmében az orvos 2021. február 8-ig elektronikus úton is elküldheti a keresőképtelenség igazolását a beteg részére. Az orvosi igazolást pedig a beteg is elektronikus úton továbbíthatja a munkáltatója részére.

Megjelent a Blaha Lujza tér felújításáról szóló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása a hivatalos uniós értesítőben - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Budapest egyik legforgalmasabb közterülete várhatóan 2022 őszére születhet újjá. A tájékoztatás szerint több mint 50 év után új, egységes arculatú térként újul meg a fővárosi csomópont, a felújítás fő célja a tér élhetőségének javítása. A kormány 1 milliárd forinttal támogatja a beruházást.

Várhatóan január közepén érkezik az ország első vasút-villamosa. A 37 méter hosszú, 70 tonnás járművet 3 részben kamionokkal hozzák Valenciából Szentesre. Az összeszerelés után februárban kezdődik a próbaüzem. Az első három jármű várhatóan 2021 szeptember végén áll forgalomba. A tervek szerint 2021 november végére már 8 tram-train kap hatósági engedélyt és közlekedhet Hódmezővásárhely és Szeged között.

Szlovákiában jóváhagyta a parlament a veszélyhelyzet ismétlődő meghosszabbítására lehetőséget adó alkotmánytörvényt. A lépést az ellenzék és jogi szakértők is bírálták. A szabály azzal is számol, hogy az állam veszélyhelyzet idején az eddiginél nagyobb mértékben korlátozhatja az alapvető emberi jogokat, köztük a mozgásszabadságot és a magánélethez való jogot is.

Franciaországban összehívta a védelmi tanács ülését az államfő, miután az ország keleti részein erősödik a koronavírus-járvány terjedése. Korábban az egészségügyi miniszter nem zárt ki újabb regionális szintű karantént. Karácsonnyal ellentétben december 31-én nem tervezi a francia kormány az este 8 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalom feloldását.

Támogatja az unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokról létrejött megállapodás elindítását a 27 tagállam. A múlt csütörtökön kötött egyezség január 1-én lép ideiglenesen hatályba. Erre azért van szükség, mert a megállapodást az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami már csak az új évben lesz lehetséges.

Újabb erős földrengés volt Horvátországban hétfő kora reggel. A Richter-skálán 5,2-es erősségű rengést egész Közép-Horvátországban, de Zala, Somogy és Baranya megyében is sokan érezték. Több utórengés is kísérte Horvátországban a kora reggeli, újabb földrengést A horvát fővárost és környékét legutóbb márciusban rázta meg nagyobb földrengés. Akkor több ember megsérült, számos épület megrongálódott.