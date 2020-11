Továbbra sem tudni, ki nyerte a 2020-as amerikai elnökválasztást

Este 11 órakor még nem tudni, ki nyerte meg a 2020-as amerikai elnökválasztást. Donald Trump szerint több helyen történtek csalások. Joe Biden több államban is fordítani tudott, Michigan államban is átvette a vezetést, korábban Arizonában és Wisconsinban is fordítani tudott a demokrata jelölt. A wisconsini és michigani voksok újraszámlálását fogja kérni Donald Trump-kampánystábja. Emellett Trumpék pert indítanak a Michigani Bíróságon a szavazatszámlálás leállítása érdekében. Közben Joe Biden demokrata elnökjelölt beszédében azt hangsúlyozta: nem azért állt ki, hogy kihirdesse győzelmét, hanem azért, hogy kifejezze: amikor vége a szavazatok számlálásának, akkor ők győznek.

A tavaszival ellentétben most határozott időre kéri a veszélyhelyzet meghosszabbítását a kormány az Országgyűléstől - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a Kormányinfón. Abban bíznak, hogy 90 nap alatt javulni fog a járványhelyzet. Az oktatásban nem tervez további intézkedéseket a kormány, mert a cél az hogy az ország működjön. Színházban, moziban az egy háztartásban élők sem ülhetnek egymás mellé, minden esetben ki kell hagyni két szék helyet. Szólt arról is, hogy egyre több kórházban halasztják el a tervezett műtéteket a koronavírus-járvány miatt.

A mától bevezetett újabb szigorú intézkedések jelentős része azt a célt szolgálja, hogy a kórházak működőképességét meg lehessen tartani – mondta a tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta: egyre nagyobb mértékben emelkednek a számok, egy hét alatt másfélszeresére nőtt az igazolt új fertőzöttek száma. Az érintettek átlagos életkora kissé emelkedik, most 45 év.

Ingyenes koronavírus-szűrési lehetőséget teremt a pedagógusoknak és az iskolai dolgozóknak a főváros a hónap végétől. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a Fővárosi Önkormányzat bővíti a tesztelési kapacitásait, 100 ezer új típusú antigén tesztet, és további több mint 10 ezer PCR tesztet is beszereznek. A kerületi szakellátáson keresztül november végétől biztosítják a tesztelést az iskolai dolgozóknak.

Karanténba vonul több kambodzsai miniszter és tisztviselő, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter koronavírus-tesztje pozitív lett Bangkokban. Szijjártó Péter Kambodzsából érkezett a thaiföldi fővárosba, ahol kollégája mellett tárgyalt a pénzügyminiszterrel, a kereskedelmi és a mezőgazdasági miniszterrel is. Szijjártó Péter hazatérése után karanténba vonul, hogy se családját, se másokat ne fertőzzön meg.

Lengyelországban az általános iskolák alsó tagozatai is áttérnek távoktatásra hétfőtől a koronavírus-járvány terjedése miatt. A felsőtagozatos osztályok és középiskolák ezt régebben megtették már, ott ez egyelőre november 29-ig marad érvényben. A lengyel kormányfő további járványügyi intézkedéseket jelentett be ma be, köztük a bevásárlóközpontok és a kulturális intézmények bezárását.

Mintegy háromezer mintavételi helyet állítanak fel a hét végén Szlovákiában az új koronavírus-szűrés második fordulójában - közölte a szlovák védelmi miniszter. A múlt hét végén, a szlovákiai országos szűrés első fordulójában, mintegy ötezer helyen vettek mintát a lakosságtól. A teszteltek 1 százalékánál mutattak ki koronavírus-fertőzést.

Litvániában szombattól a koronavírus-járvány megfékezését célzó, háromhetes karantén lép életbe. A balti ország legutóbb márciusban vezetett be két hónapig tartó karantént. Litvániában az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt az új esetek száma. A kormány ismételten sürgette a távolságtartást és a nem feltétlenül szükséges utazások elkerülését, illetve otthoni munkavégzésre bíztatta az embereket

A videófelvételek kiértékelése megerősítette, hogy egy elkövetője volt a hétfő esti bécsi iszlamista merényletnek - jelentette ki az osztrák belügyminiszter. Az albán gyökerekkel rendelkező merénylő négy embert ölt meg, huszonhármat megsebesített Bécs belvárosában egy zsinagóga közelében. (További új részletek itt.)

Már nem tagja az Egyesült Államok a párizsi klímaegyezménynek. A szerdai nappal hatályba lépett Washington felmondási nyilatkozata. Az amerikai kormány egy évvel korábban jelentette be hivatalosan, hogy kilép a megállapodásból. Eddig az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely felmondta a szerződést.