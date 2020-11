Kormányinfó percről percre - Gulyás Gergely kiáll a szigorítások részleteivel

2020.11.04. 14:06 Tervezi-e a kormány, hogy a polgármesterek kibővített jogköröket kapnak? Gulyás Gergely: a polgármester gyakorolhatja a testület jogait.

2020.11.04. 14:06 SZFE-ügy: a tanárok tanóraként regisztrálták a tüntetéseket. Mit szólnak ehhez? Gulyás Gergely: nyilvánvaló, hogy az Oktatási Hivatal szerint ez nem oktatási tevékenység.

2020.11.04. 14:04 Számít-e arra a kormány, hogy Bécs migránspolitikája most megváltozik és csatlakozik-e a V4-hez? Gulyás Gergely: eddig sem volt nagy távolság Sebastian Kurz és a V4-ek migrációs politikája között.

2020.11.04. 14:02 M0-s híd lezárása, hibák: mit szólnak hozzá? Gulyás Gergely: felháborító a helyzet, a szakminiszternek jelentést kell írnia, fontolgatjuk, hogy a további közbeszerzésekből kizárjuk az A-Híd Zrt.-t és a Strabagot. Lehet per is. Már a második saru sérült meg.

2020.11.04. 14:00 Hozzájárulnak-e a főváros járműbeszerzéshez a szükséges aláírással? Gulyás Gergely: a főváros vehet járműveket, ehhez segítséget is igénybe vehet, nincs ennek akadálya. Karácsony Gergely aláírása hiányzik ehhez csupán. A fővárosnak van 224 milliárd forintnyi szabad pénzállománya.

2020.11.04. 13:57 Ha nem tud egy város sűríteni a közlekedésen, akkor tud-e segíteni a kormány? Gulyás Gergely: várjuk a városok észrevételeit.

2020.11.04. 13:56 Egyeztetett-e a fővárossal és a nagyvárosokkal a kormány a szigorítások előtt? Gulyás Gergely: nem. Senkivel nem akarunk kiszúrni, az eszközöket biztosítjuk a védekezéshez. A lényeg most, hogy minél kevesebben legyenek tömegben.

2020.11.04. 13:55 A PDSZ követeli, legyen online az oktatás. Miért nem lesz? Minek kell ehhez történnie? Gulyás Gergely: nem látjuk indokoltnak. A kormány felmérte a kapacitásokat.

2020.11.04. 13:55 Tervezi-e a kormány a teljes lakosság letesztelését? Gulyás Gergely: a WHO tesztelési protokollját követjük. Vizsgáljuk a szlovák tapasztalatokat.

2020.11.04. 13:54 Ültetett koncerteket lehet-e tartani? Gulyás Gergely: igen.

2020.11.04. 13:53 A kocsmákban nem terjed a koronavírus? Gulyás Gergely: de igen, de nem annyira, mint a zenés-táncos helyeken.

2020.11.04. 13:53 A kocsmákat is bezárják? Gulyás Gergely: nem.

2020.11.04. 13:52 Brüsszelből van-e nyomás a magyar migrációs politika megváltoztatására? Gulyás Gergely: ötletesség jellemzi a brüsszeli hozzáállást. Mi kitartunk amellett, hogy a magyarok dönthetnek arról, hogy kivel akarnak együttélni.

2020.11.04. 13:51 Bécsi merénylet: megerősítik-e a déli határellenőrzést? Gulyás Gergely: a TEK lezárta az osztrák határt, és sokkal szigorúbbak a vizsgálatok más határátkelőkön is.

2020.11.04. 13:50 Trump ügye: a többi kormánytag optimista? Gulyás Gergely: igen.

2020.11.04. 13:49 Lesz-e távoktatás az iskolákban? Gulyás Gergely: az egyetemeken a legkönnyebb ezt megoldani, ahol nevelés is zajlik, ott nehezebb.

2020.11.04. 13:48 Ha elérjük a határt, mi történik a sürgős műtétesekkel? Gulyás Gergely: sürgős műtét nem maradhat el.

2020.11.04. 13:47 Van-e becslés arra, hogy hány embert kell majd gépen lélegeztetni a legrosszabb esetben? Gulyás Gergely: van. 10 ezer fő. Az ágyak száma pedig 32 ezer.

2020.11.04. 13:44 Donald Trump győzelmére mennyit adna? Gulyás Gergely: 40 százalékot vagy 30-at. Eddig is pesszimista voltam, most is látom, hogy mi az állás. Persze vannak optimisták is. Joe Bident Soros György támogatta több mint 50 millió dollárral, azt hiszem.

2020.11.04. 13:43 Mely vakcinajelölt felelhet meg az EU-s előírásoknak? Gulyás Gergely: tárgyalunk az oxfordi AstraZeneca-vakcina ügyében is, szeretnénk a koronavírus-történetet rövidre zárni, de vizsgáljuk, hogy meg tudunk-e korábban venni máshonnan vakcinát. Amit ezzel kapcsolatban az EB szóvivője mond, az tájékozatlanságra vall, egy ilyen oltás ingyenes és önkéntes lehet. A tagállamok ideiglenesen most is engedélyezhetnek vakcinát, ezt az uniós jog kimondja.

2020.11.04. 13:41 Miért 90 napot kérnek az Országgyűléstől a rendkívüli helyzet meghosszabbításához? Gulyás Gergely: ennyi elegendő lehet, ennél kevesebb csak a legoptimistább becslések szerint. Azért lett határ, mert az ellenzék épp a korlátosságot kritizálta.

2020.11.04. 13:40 Hogyan történik színházban, hogy minden harmadik helyre ülhet néző? Gulyás Gergely: ez a vis maior helyzet. Van, aki több előadást fog tartani vagy átszervezi előadásait.

2020.11.04. 13:39 Az FTC-Barcelona mérkőzés zárt kapus lehet? Gulyás Gergely: nem fogunk adott meccsekhez igazítani szabálymódosításokat.

2020.11.04. 13:36 Gulyás Gergely ott lesz az FTC-Juventus BL-mérkőzésen? Gulyás Gergely: szeretnék ott lenni. Kétségkívül eddig voltak szabálytalanságok futballmeccseken a kluboknál, most ez azzal jár, hogy be kell zárni a rendezvényt. Egyelőre nem akartuk, hogy a színházak leálljanak, és az élet is kiessen a normális kerégvágásból. Ezt szolgálják a mostani, friss intézkedések is.

2020.11.04. 13:35 Lesznek-e még további szigorítások? Gulyás Gergely: ezen a héten már kétszer szigorítottunk. Folyamatosan vizsgálja a kormány a helyzetet.

2020.11.04. 13:34 Mit jelent, hogy december közepére elérhetnek a kórházak a teljesítóképességük határához? Gulyás Gergely: ha az elektív ellátásokat megszüntetjük, további ágyak szabadíthatók fel. Jelenleg 32 ezer ágy áll rendelkezésre. Ezek telhetnek meg decemberre a legrosszabb forgatókönyv szerint. Országossá válhat a halasztható műtétek tolása. Hogy kifejezetten sok a kórházi ágy, az most előnyös. Orvosok is kellő számban állnak rendelkezésre, és az ötöd-, hatodéves orvostanhallgatók is bevonhatók az ellátásba.

2020.11.04. 13:32 Szijjártó Péter koronavírusos: mi a helyzet vele? Gulyás Gergely: Szijjártó Péter jól van. Repülővel jön haza. Hogy milyennel, arról a miniszter tud tájékoztatást adni.

2020.11.04. 13:31 A kormányülésen kötelező-e a maszk viselése? Gulyás Gergely: nem. A távolságtartás igen. Van, amikor van maszk, van, amikor nincs. Homlokhőmérés van a kormányülések előtt.

2020.11.04. 13:30 Karácsony Gergely és a főváros 61 milliárdos segítséget kap, de szerinte ez kötött hitel. Mi a reakció? Gulyás Gergely: Karácsony Gergely eldönti, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, ezt a pénzt járművekre lehet költeni, amire egyébként Karácsony Gergely épp forrásokat szeretne. Budapest helyzete egyébként irigylésre méltó, a vezetése éljen a lehetőséggel, a szerencsétlenkedés fejeződjön be!

2020.11.04. 13:28 Kérdések Válaszok.

2020.11.04. 13:28 Az intézkedések javítani fognak a helyzeten Gulyás Gergely: az intézkedések javíthatnak, de megoldást csak a vakcina hoz majd. Addig is Orbán Viktor naponta-kétnaponta részt vesz az operatív törzs ülésén.

2020.11.04. 13:26 A dugó jobb, mint a járvány Gulyás Gergely: a városok sűrítsék a közlekedési járatokat, az ingyenes parkolás pedig bár a forgalomra lehet negatív hatással, de a dugó jobb, mint a járvány.

2020.11.04. 13:25 A szórakozóhely definíciója Gulyás Gergely: a rendezvénykorlátozás észszerű és indokolt, minden olyan helyet bezárunk, ahol zene van és a kiszolgálás asztaloknál történik.

2020.11.04. 13:24 Kérés az ellenzéktől Gulyás Gergely: indokolt volt a rendkívüli jogrend gyors bevezetése, azt kérjük az Országgyűléstől, hogy hosszabbítsák meg a rendkívüli veszélyhelyzetet 90 nappal, az ellenzék ezt ne nehezítse meg!

2020.11.04. 13:23 Gulyás Gergely a számokról Gulyás Gergely: a legfontosabbakat a miniszterelnök már elmondta. Azt látjuk, hogy a vírushelyzet folyamatosan romlik a világon, Európában és Magyarországon is. Az aktív esetszámot tekintve 10. helyen állunk az EU-ban, az átlagos halálozási szám fele az EU átlagának.

2020.11.04. 13:00 Kormányinfó - kezdünk! Kétnapos kormányülést tartott, illetve tart a kormány, az első napi döntéseket kedd este Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette és már meg is jelentek a Magyar Közlönyben; a koronavírus-járvány elleni védekezés új szigorító intézkedéseiről van szó, újra jön a rendkívüli jogrend, az ingyenes parkolás és a szórakozóhelystop, valamint az éjjeli kijárási korlátozás - más egyéb szigorítások mellett. Hogy még mivel érkezik tájékoztatóján Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, az hamarosan kiderül. Tartson velünk - percről percre!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor