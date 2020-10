Elindultak a magyar lélegeztetőgépek Csehországba

A magyar kormány 150 invazív lélegeztetőgéppel segíti Csehországot a koronavírus-járvány elleni védekezésben - mondta Gödöllőn a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

Menczer Tamás a lélegeztetőgépek átadásakor elmondta, Prága segítséget kért az Európai Unió és a NATO tagállamaitól az egyre gyorsabban terjedő koronavírus-járvány leküzdésére, amire a magyar kormány a lehető leggyorsabban megtette felajánlását.

Hozzátette, hogy a magyar kormány lélegeztetőgép beszerzéseit "folyamatosan támadják a kamuvideós baloldal vezetésével", de akik ezeket a beszerzéseket támadják, azoknak valójában nem fontos a magyar emberek élete és biztonsága. Az államtitkár szerint "ez az elmúlt 30 év legaljasabb és legembertelenebb akciója".

Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkára azt mondta, a járvány második hullámában nehezebb helyzetekkel kell szembenézni, mint tavasszal.

Hozzátette, hogy az év elején Magyarország felkészült a legrosszabbra is, arra, hogy mindenki, akinek szüksége van gépi lélegeztetésre, orvosi beavatkozásra, gyógyszeres kezelésre, az hozzájuthasson ezekhez.

Az államtitkár közölte: a magyar kormány úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi a helyzetben országon belül és országon kívül is szolidaritásra van szükség egymás iránt, hogy sikeres lehessen az emberiség védekezése a vírus ellen.

A magyar felajánlásról a Twitteren írt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Azt írta Andrej Babis cseh kormányfő köszönetnyilvánítása alá, hogy üdvözli a tagállamok közötti szolidaritást, mint ahogy ezt most Magyarország mutatja Csehország felé.

I welcome such solidarity between Member States. We need each other even more during this pandemic ????



Üdvözlöm a tagállamok közötti szolidaritást, mint ahogy ezt most Magyarország ?? mutatja Csehország ??felé. A jelenlegi világjárvány alatt még nagyobb szükségünk van egymásra. https://t.co/oyfDAlhS34 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 24, 2020