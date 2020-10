Új kézben a Médiapiac

Az ismert politológust egyértelműen a jobboldalhoz sorolja eddigi közéleti tevékenysége, mégis egy független, szakmai lapot szeretne a megújult Médiapiacból. Szerinte ugyanis eddig leginkább egyfajta balliberális narratíva érvényesült médiaügyekben, a megújult lappal pedig tájékozódási pontot, iránytűt szeretnének biztosítani a szakmának és a közönségnek abban, hogy kontextusba tudják helyezni az általuk fogyasztott médiatartalmakat – írja a Magyar Nemzet.

Boros Bánk Levente úgy véli, a politikai ismeretek kifejezetten szükségesek a média világának megértéséhez, a médiapiachoz kapcsolódóan pedig olyan tudásbázist teremtettek meg a Médianéző Központban, amire építeni lehet a Médiapiacnál is.

Egy „kritikai attitűdöt lehetővé tevő, szélesebb perspektívát” igyekszenek majd nyújtani.

Ezért távolabbra tekintenek az egyes médiatermékeknél, s az azokat előállító vállalatok, illetve tulajdonosi kör működését elemezik, továbbá a politikai háttérszálakat és a mozgatórugókat is láthatóvá teszik – ígérte. „Mindezekben nem a politikai, hanem a szakmai hozzáállást húznám alá.”

A lapnak hozzátette: a baloldali média irányába is nyitott lesz a Médiapiac, a hazai baloldali sajtóorgánumok vezetőivel, tulajdonosaival is szeretnének interjúkat készíteni, és bemutathatják az innovációikat is. De nem szeretnék, ha úgy tűnne az olvasóknak, hogy „csak a baloldalon vannak kimagasló médiaszemélyiségek, jó tollú újságírók”, ezért kifejezett céljuk, hogy bemutassák azokat a jobboldali médiumoknál dolgozó embereket is, akik kimagasló munkát végeznek a maguk területén. A képernyőn is megjelenő jobboldali médiaszemélyiségek mellett, mintegy hiánypótlásként, szeretnének megismertetni a háttérben dolgozó munkatársakat is – tette hozzá Boros Bánk Levente.

A Médianéző Központ igazgatója egyebek mellett arról is beszélt, hogy folyamatosan asztalon lesznek a hazai és nemzetközi aktuális kérdések, események, amikről elsők között igyekszenek majd beszámolni, amire a hamarosan megújuló online felületet kiválónak tartja. De elengedhetetlennek nevezete azt is, hogy a közösségi média területével is foglalkozzon majd a Médiapiac.

Nyitókép: Pixabay