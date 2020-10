Feljelentést tett a volt polgármester: rágalmazási per követi az óbudai óvónő pedofilügyét

A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya nemzetközi együttműködéssel 2019 márciusában azonosított egy III. kerületi óvónőt és az élettársát, aki a dark weben különféle pedofilfórumokon terjesztette a szexuális visszaéléseikről készített gyermekpornográf felvételeket. A nyomozók az eljárás alatt bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan is, hogy a gyanúsított óvónő a munkahelyén is készített pornográf felvételeket több rábízott óvodásról.

Az óbudai önkormányzat 2020. szeptember 30-án zárta le az ügyben indított belső vizsgálatot. Kiss László, a kerület 2019 októberében hivatalba lépett DK-s polgármestere szerint az előző városvezetés el akarta tussolni az ügyet. Az InfoRádióban azt mondta, tavaly november 25-én tájékoztatta őt az óvoda vezetője, hogy 2019 tavaszától egy bűncselekmény miatt nyomoznak a hatóságok, és ekkor indított belső vizsgálatot, hogy a jövőben ne forduljanak elő ilyen esetek a kerületben.

Kiss László szerint "a kerület korábbi vezetését mindenképpen felelősség terheli

azért, hogy semmiféle rendszerszintű választ nem adott erre a kérdésre, semmilyen vizsgálatot nem folytatott le, a gyermekvédelmi szabályokat nem dolgozta át, nem kapott sem az óvodavezető, sem a többi pedagógus, sem a többi érintett segítséget a helyzet kezelésére".

A baloldali polgármester beszámolt arról is, hogy a vizsgálat közbenső jelentése már májusban elkészült, akkor néhány dolgot újraszabályoztak. Például az intézményekben a felvételkészítés rendjét, és azt, hogy az óvodapedagógusoknak évente kell képzést kapniuk a gyermekbántalmazás felismerésére és megelőzésére is. Valamint lépéseket tettek arra is, hogy felkészítésék a gyermekvédelmi intézményrendszert az ilyen helyzetekre.

Most a Hintalovon Alapítvány bevonásával újradefiniálják az ellátórendszert, hogy alkalmassá tegyék arra, hogy ilyen ügyeket ne lehessen "eltussolni" a kerületben. Mint fogalmazott, az önkormányzat olyan programot dolgoz ki, amely úgy módosítja az ellátási rendszert, hogy ilyen ne történhessen meg, és legyenek rendszerszintű válaszok.

"Az a kérdés, hogy mikor volt az önkormányzat cselekvési kényszerben,

mikor volt módja arra, hogy a saját ellátórendszerét módosítsa. Ezt az elődeink nem tették meg. A belső vizsgálat azt célozta, hogy milyen típusú válaszok kellenek" – mondta Kiss László.

Bús Balázs: Gyalázat a vádaskodás, a rendőrség kérésének tettünk eleget

A III. kerületet 2019 őszéig vezető Bús Balázs elmondta, tavaly márciusban kereste meg a rendőrség kiberbűnözés elleni részlege, hogy egy nemzetközi nyomozásban érintett lehet az óvónő és az élettársa. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy mely gyerekek és szülők érintettek, valamint azt sem, hogy más pedagógus érintett-e, ezért a rendőrség azt kérte tőlük, hogy ne kommunikáljanak a szülőkkel, akiknek egyébként a gyerekei már nem jártak az intézménybe, mert a bűncselekmény három évvel korábban történt.

"Mindenben úgy jártunk el, ahogy a nyomozóhatóság kérte,

éppen azért, hogy ne veszélyeztessük a nyomozás sikerét. Emellett kértem a kerület vezetését, hogy az érintett pedagógust azonnal távolítsák el, és ha kiderül, hogy melyik gyermek és szülő érintett, és szükségük van pszichológiai, jogi segítségre, azt biztosítsa és finanszírozza az önkormányzat. E tekintetben mi mindent megtettünk" – mondta a volt polgármester, aki a Fidesz képviselőjeként ma is tagja kerületi testületnek.

Bús Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyomozás idén áprilisban zárult le, ekkor lehetett volna intézkedéseket tenni, de a jelenlegi polgármester nem akkor tájékoztatta a közvéleményt, csak most, és most sem az intézkedésekről beszél, hanem megpróbálja elődjét támadni, mintha ő követett volna el mulasztást.

"Ha azt tettem volna, amit Vadai Ágnes kér, hogy tárjam a nyilvánosság elé az ügyet, azzal egy egy pedofil bűnözők elleni büntetőeljárás sikerességét veszélyeztettem volna.

Gyalázatos az a vádaskodás, amit most politikai szinten előadnak" – mondta Bús Balázs, és kiemelte, a harmadik kerületben vezetése alatt jól működő rendszer volt a gyermekvédelemben: már 2015 előtt létrehozták a gyermekvédelmi kerekasztalt, ugyanebben az évben az UNICEF Gyermekbarát település címmel ismerte el a kerület tevékenységét.

Amikor ez az eset kiderült, azonnal elkezdtek azzal foglalkozni, hogy a telefonhasználatot hogyan lehetne szabályozni az intézményekben, de ebben még most sem történt szerinte komolyabb előrelépés. Emellett megkeresték a XII. kerületet, amely jól működő programot vezetett be a gyermekek online zaklatásának megelőzésére, ezt akarták adaptálni, a munka elindult, de az új városvezetés ezt már nem tartotta fontosnak, nem is lett belőle semmi.

"Az lett volna helyes, ha konkrét javaslatcsomagot tesznek le az asztalra, akár már május-júniusban, és nem pedig politikai ügyet próbálnak belőle kreálni. Az pedig, hogy engem mulasztással vádolnak, meg törvénysértéssel, és azt hazudják, eltitkoltam egy pedofilügyet, gyalázat, és emiatt én feljelentést tettem" – közölte a kerület korábbi polgármestere.

