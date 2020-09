Az egyetemi rendezvényeken kötelező a maszkviselés

A tavaszi időszakhoz viszonyítva most az a legnagyobb különbség, hogy a fiatalabb korosztályokban terjed nagy számban a vírus, most pedig a legújabb fertőzési adatok alapján 29 év a fertőzöttek átlagéletkora - mondta az InfoRádiónak Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár a tanév indulása kapcsán. Az elmúlt napokban több esetben is gólyatáborokban kimutatott fertőzésekről lehetett hallani.

"A tanévkezdés, az egyetemek indulása szintén olyan tényező, ami a fiatalok körében nagy valószínűséggel megemelheti a fertőzöttek arányát.

Kiadtunk eljárásrendeket az egyetemeknek, de amíg a járványhelyzet nem indokolja, addig az egyetemek vezetői dönthetnek arról, hogy a távolléti oktatás vagy hibrid - azaz a távolléti és a jelenléti jó kombinációja - hogyan történjen" - mondta az államtitkár.

Beszámolt arról is, hogy az intézmények naponta értékelik a helyzetet, és ennek megfelelő döntéseket hoznak.

Az államtitkár szerint

az operatív törzs dönt majd arról, mekkora esetszámnál rendelnek el központi, mindenkire egyaránt vonatkozó intézkedéseket, hogy mikortól szűnik meg az intézmények egyéni döntési joga.

"Mi mindenesetre készülünk, az egyetemekkel napi kapcsolatban állunk. Múlt héten küldtük ki az akkor frissített eljárásrendet, de kedden újabbat küldünk ki, amelyben a legfontosabb szempontokra felhívjuk a figyelmet, és minden egyetemi rendezvénynél kötelezővé tettük a maszkhasználatot" - közölte az államtitkár. Szerinte a maszk egyrészt védi a használóját, a környezetét és megmutatja a használójának pozitív hozzáállását, felelősségvállalását annak kapcsán, hogy ő senkinek nem akar ártani.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton