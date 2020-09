A 2020/21-es tanév mintegy 1,2 millió diák számára kezdődik meg. A tanév utolsó tanítási napja 2021. június 15-e.

Az új tanévben lép életbe a módosított Nemzeti alaptanterv, ebben nemcsak a tanulók heti óraszámát maximálták évfolyamonként, hanem a kötelezően elsajátítandó tananyag is súlyozták.

Szeptember 1-től közel 500 intézményben, az iskolákkal történt egyeztetések alapján iskolaőrök kezdik meg tevékenységüket. Az iskolaőri hálózat bevezetésével a kormány célja az, hogy növeljék a pedagógusok, oktatók biztonságérzetét, a diákokban pedig erősítsék a visszatartó erőt attól, hogy a pedagógusokkal szemben fenyegetően lépjenek fel. Kísérleti megoldás Fél órával később kezdődik a tanítás hat debreceni középiskolában szeptember elsejétől, a városháza és szakértők elgondolása szerint az intézkedés megkönnyítheti a Debrecenbe bejáró diákok és a kisgyermekes pedagógusok helyzetét, továbbá csökkentheti a zsúfoltságot a közösségi közlekedés járművein a jelenlegi járványügyi helyzetben. Az egy tanéven át tartó kísérlettől azt várják, hogy a tapasztalatok alapján ezt a gyakorlatot a jövőben több iskolára is kiterjeszthetik.

A helyi tankerületi központ két intézményében (Csokonai Vitéz Mihály gimnázium; Kós Károly művészeti szakgimnázium és kollégium), valamint a szakképzési centrum két intézményében (Bethlen Gábor közgazdasági technikum; vegyipari technikum) teljes körűen, valamennyi osztályra kiterjedően vezetik be szeptember 1-jével a későbbi iskolakezdést. Két intézményben (Mechwart András gépipari és informatikai technikum; Baross Gábor technikum, szakképző iskola és kollégium) részben, az informatikai ágazatban tanuló diákok, illetve a technikusi képzésben részt vevők számára léptetik életbe a késleltetett iskolakezdést.

Sok múlik a tanárokon, diákokon

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve részletes, nyolcoldalas ajánlást, protokollt dolgozott ki, amelyet minden köznevelési intézmény vezetőjéhez eljuttatott.

A javaslatok érintik a távolságtartást, a fertőtlenítést vagy az iskolába érkezés módját is. Ajánlások vannak arra, miként lehet elkerülni az iskolába érkezéskor a torlódást, így például az, hogy több ajtón lehessen belépni az intézménybe. A javaslatok között vannak még a tantermek nagyságára, a közösségi termek használatára, az iskolakezdésre, az étkeztetés megfelelő körülményeinek kialakítására vonatkozók. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során lehetőleg mellőzni kell a szoros testi kontaktussal járó feladatokat. Kézfertőtlenítésre lehetőség lesz az iskola kapujánál és minden egyes közösségi helyiségben. Minden iskolában - meghatározott fertőtlenítőszerrel - nagytakarítást végeznek a tanév kezdetén, és ezt minden nap meg kell ismételni.

PDSZ: nagy a fertőzésveszély A másfél méteres védőtávolság biztosításának nehézségei, a nem kötelező maszkhasználat, a szükséges fertőtlenítőszerek hiánya, valamint a korlátozott csoportbontási lehetőségek miatt nagy a fertőzésveszély az oktatási-nevelési intézményekben - mondta az InfoRádiónak a PDSZ országos választmányának tagja. Nagy Erzsébet szerint ezért biztosítani kell az intézményeknek, hogy saját hatáskörükben is dönthessenek a digitális munkarend alkalmazásáról. Tanévkezdés - PDSZ: fertőzésveszély az iskolákban

Az egyes intézmények az adottságaiknak megfelelően választhatják ki azokat az eljárásokat, szabályokat, amelyek biztosítani tudják a járvány megelőzését és esetenkénti előfordulásnál a gyermekek ellátását.

A köznevelési intézmények vezetőinek a felelőssége saját eljárásrendjük összeállítása. Az iskolákat felszólították, hogy ismertessék a járvánnyal összefüggő teendőket a gyermekekkel és a szülőkkel.

A szülőktől azt kérik, a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se engedjék közösségbe a gyermeket, továbbá, hogy a már nagyobb - felsős, középiskolás - gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit,

hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.

A pedagógusokat és az iskolai, óvodai dolgozókat is arra kérik, hogy ha a tünetek bármelyikét észlelik magukon ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.

A tanévkezdés terheit csökkentendő az idén is már augusztus végén kiutalták a szeptemberi családi pótlékot.

Palkovics László: a mostani a felújítások tanéve lesz

A tárcavezető a Kecskeméten tartott nemzeti tanévnyitón vasárnap arról beszélt, hogy az új tanév az iskolák, tantermek, tornatermek, uszodák és a jelentős felújítások éve lesz. Közlése szerint mintegy 100 milliárd forint összértékű fejlesztés van folyamatban európai támogatással, amelyet a kormány további 10 milliárd forinttal támogat.

A mostani tanévben már minden diák ingyenesen kapja a tankönyveket. Július 25-éig 1500-féle tankönyvet legyártott az Alföldi Nyomda, és ötszáz diák segítségével összeállították a kiszállítandó csomagokat. Augusztus 3-ától 28-áig több mint négyezer iskolába több mint 13 millió 455 ezer tankönyv jutott el, ami négyszázezerrel több, mint tavaly. A Könyvtárellátó az iskolák pótrendeléseit szeptember 15-éig fogadja, ezeknek a rendeléseknek a teljesítése szeptember utolsó hetétől várható. Az ingyenes tankönyvellátásra 13,8 milliárd forintot biztosítanak a költségvetésben. Kritikák A Demokratikus Koalíció szerint a kormány alkalmatlannak bizonyult arra, hogy a koronavírus-járvány mellett megteremtse a biztonságos tanévkezdés feltételeit. Arató Gergely, a párt frakcióvezető-helyettese egy online sajtótájékoztatón elmondta: nincsenek biztosítva a biztonságos iskolakezdés feltételei. Szerinte a kormánynak csak annyira tellett, hogy egy végrehajthatatlan ajánlást adjon ki az iskoláknak, egy közleményében pedig a szülőkre és tanárokra hárítson minden felelősséget. Kiemelte, egy felelős kormány gondoskodott volna megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőről és maszkról, valamint lehetővé tette volna az ingyenes teszteket a pedagógusoknak. Hiller István (MSZP) online sajtótájékoztatóján az új Nemzeti alaptanterv bevezetésének (Nat) elhalasztását szorgalmazta. Kifejtette: sokan - oktatási szakértők, tudósok, pedagógusok és az ellenzék is - tiltakoztak már jóval a járvány megjelenése előtt az új Nemzeti alaptanterv tartalmi és szerkezeti következményei miatt. A tanároknak még normál menetben is lehetetlen lett volna valóban rendesen felkészülniük, de a rendkívüli járványhelyzet miatt ez most teljesen irreális. Ennél alkalmatlanabb időpont egy új Nat bevezetésére nincs - értékelt.

Az idén 106 ezer rászoruló általános iskolás gyermek kapott tanszercsomagot, a múlt évinél magasabb, 765 millió forint összegű kormánytámogatásból. A csomagokat Klebelsberg Központ 60 tankerületi központ közreműködésével 2062 iskolában osztotta szét, ezek közül 1639 állami fenntartású. A 2020-2021-es tanévben ingyenes csomagra jogosult minden halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű 1-8. évfolyamos tanuló függetlenül iskolája fenntartójától.

A kormány döntése értelmében 400, hátrányos helyzetű településen tanító pedagógus kap egyszeri, bruttó ötszázezer forintos juttatást. Az intézkedés, amelyre 6,4 milliárd forintot fordítanak, 10 500 pedagógust érint.

Nyitókép: Pixabay