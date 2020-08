Sikeres volt a próbaterhelés és a biztonsági mérés az M0 hídján - jelentette be az InfoRádióban Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. szóvivője. Beszámolója szerint a BME Hidak és szerkezetek tanszéke első körben néhány héttel ezelőtt teherautókkal vizsgálta, hogy mennyire biztonságos, ha ráengedik a forgalmat a hídra. "Ez a próbaterhelés azt mutatta, hogy a nyolcas számú támaszt meg kell erősíteni, ezt a kivitelező augusztus 28-ig el is végezte" - közölte a szóvivő. Hozzátette: független szakértő is megállapította, hogy a vizsgált ártéri hídszerkezet, és a sarukörnyezet teherbírása megfelelő, és biztonsággal tudja fogadni a forgalomtól származó terhelést.

Augusztus 31-én reggelre tehát mindkét hídon három-három forgalmi sávban lehet haladni mindkét irányban (bár az M5-ös autópálya felé a 13-as kilométernél található egy rövid szakasz, amely továbbra is két sávos), és emellett a 6-os főúti csomópontot is teljesen megnyitották a forgalom előtt.

Az új forgalmi rend lehetővé teszi, hogy a szakemberek további biztonsági vizsgálatokat végezzenek.

"Az újabb mérésekre szeptember közepe és október vége között kerül sor egy-egy hétvégén,

és a mérések eredményeképp fogják megállapítani, hogy milyen további beavatkozásokra van szükség, ha szükség van rájuk egyáltalán" - tette hozzá a szóvivő.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd