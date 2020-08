Szijjártó Péter a Facebook-oldalán élőben közvetített beszédében azt mondta, hogy Magyarországnak teljesen egyedi versenyelőnyt jelent, hogy a diplomáciát gazdasági fókuszúvá alakították, mert így az országnak világméretű hálózata van ahhoz, hogy sikeres legyen a globális kapacitás-újraelosztási versenyben.

A koronavírus-járvány gazdasági következményeként a nagy nemzetközi vállalatok visszafogták termelési kapacitásukat. Ezek a vállalatok a válságból való kilábalás után nem nyitnak automatikusan ugyanolyan ütemben újra, mint ahogy bezártak, az új világgazdasági helyzet ugyanis arra ösztönözi majd őket, hogy újrastrukturálják és olcsóbbá tegyék működésüket.

Ez óriási lehetőség a magyar gazdaságnak

- emelte ki.

Kijelentette: a következő időszakban minél több, a termelését átstrukturáló vállalatot meg kell győzni arról, hogy gazdasági teljesítményüknek és működésüknek Magyarországon van a legjobb helye. Ehhez minden rendelkezésére áll az országnak - tette hozzá.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a versenybe nemcsak Magyarország nevez be, hanem nagyobb és erősebb országok is, amelyek a gazdasági vetélkedésben politikai eszközöket is használnak majd. Szerinte ez bizonyíték arra, hogy amit teszünk, azt jól tesszük, ezért a támadások "ne tántorítsanak el minket eredeti céljainktól".

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitikát továbbra is a kölcsönös tiszteletre alapozzák, a magyar külpolitikai álláspontokat nem Brüsszelben, New Yorkban vagy Genfben, hanem Budapesten hozzák meg.

Szólt arról is, hogy a kormány továbbra is kiegyensúlyozott és hazafias külpolitikát folytat, vagyis a gazdaság dimenzióváltásához szükséges technológiai beruházásokat nemcsak nyugatról, hanem keletről is be akarja vonzani az országba. Az EU és a NATO továbbra is lojális szövetségesként számíthat Magyarországra, de a többi tagállamhoz hasonlóan a külpolitikai látószögünket "nem csak egy szűk mezőre koncentráljuk" - mondta.

A miniszter elvárja, hogy

a nagyköveti kar az eddigi karakánsággal tegye a dolgát, álljon ki Magyarországért, a nemzetért és a magyar emberekért.

A nemzetközi szervezetekben továbbra is a nemzeti érdekeket tartják szem előtt a döntésnél, és vétózni fognak, ha valami azokkal ellentétes.

Szijjártó Péter továbbá köszönetet mondott a külszolgálatban dolgozóknak a járvány első szakaszában végzett emberfeletti, kiváló munkájukért, amellyel hozzájárultak a védekezés sikerességéhez. Mint mondta, békeidőben nem nehéz az egészségügyi eszközök beszerzése, de veszélyhelyzetben, amikor az egész világ maszkot, lélegeztetőgépet és orvosi védőruhát akar vásárolni, igazi kihívás. A diplomáciai kar sikerrel vette ezt a kihívást, így mindvégig sikerült biztosítani a magyar egészségügyi rendszer sikeres működéséhez szükséges eszközállományt - emelte ki.

Ismertette: a járvány elleni védekezés első fázisában 185 repülőgép közlekedett Magyarország és Kína között, és

93 millió maszkot,

40 millió védőruhát,

800 ezer gyógyszert,

15 ezer lélegeztetőgépet importáltak.

Köszönetet mondott a nagyköveti karnak a külföldön rekedt magyarok hazaszállítása érdekében végzett munkáért is. Magyarország történetének legnagyobb hazatérési akcióját bonyolították le részben saját hazaszállítással, részben más európai uniós országokkal közös együttműködéssel - tette hozzá.

Hangsúlyozta: az elismerés az eddigi teljesítménynek szól, de azt az elvárást is jelenti, hogy a továbbiakban is legalább ilyen teljesítményt kell nyújtani. Az egészségügyi védekezést a gazdasági védekezés követi, amely új feladatokat jelent a diplomáciában dolgozóknak. A miniszter éppen ezért nem engedélyezte a nagykövetségek kiürítését, a munkatársak hazatérését. Ez a munka különleges felelősség, amely nemcsak jó, hanem rossz időkben is feladatokat jelent - fogalmazott a miniszter.

