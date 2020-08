Merkely Béla: ez a második hullám küszöbe, a vírus már a háztartások közt cirkulál

Magyarországon is elkezdett emelkedni az új koronavírus-fertőzések száma, de Európában még mindig nálunk terjed a legkisebb ütemben a betegség - fejtette ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en. "Az új számítás szerint két hét alatt százezer lakosra vonatkoztatva Magyarországon két új fertőzött volt, ezzel egyértelműen a legjobbak voltunk Európában" - mondta a rektor. Szavai szerint nagyon nehéz tartani ezeket a számokat, de szerinte a tavaszi sikeres védekezés eredményei érződnek még most, az augusztusi számokban is.

"Ám ezen a hétvégén négyszer annyi új eset volt, mint a megelőző hétvégén: szombatról vasárnapra 43, és vasárnapról hétfőre 35, ez gyakorlatilag 80, vagyis a számok emelkednek"

- hívta fel a figyelmet Merkely Béla. A professzor megerősítette, nyári melegben, kültérben kevésbé fertőzőképes a koronavírus, de a zárt terekben most is ugyanúgy fertőz.

Fontos az is, hogy míg korábban jól utánkövethető volt az, hogy ki honnan kapta el a fertőzést azzal, hogy ki járt Bulgáriában, Romániában, Szerbiában, Ausztriában, Spanyolországban.

"Az elmúlt héten azonban egyre több olyan esettel találkoztunk, amikor már nem tudjuk megmondani, hogy miért lett pozitív.

Ez azt jelenti, hogy a vírus cirkulál Magyarországon a magánháztartásokban"

- figyelmeztetett Merkely Béla. Mint mondta, ilyenkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezek a számok már ne emelkedjenek tovább, ne kerüljön be a vírus a kórházakba, idősotthonokba.

"Eljutottunk a második hullám küszöbére,

és itt nagyon figyelni kell, hogy mikor lépünk át ezen a küszöbön. Nagyon remélem, hogy ez még eltart egy darabig" - tette hozzá a professzor. Beszélt arról is, hogy a múlt héten minden nap meghaladta az 1-et az úgynevezett R szám, ami azt mutatja, hogy egy beteg hány további embernek adja át a vírust. "Ha ez tartósan így marad, akkor itt van a második hullám"- jelentette ki Merkely Béla.

Mivel a gazdasági hatások miatt senki nem akar újabb karanténintézkedéseket, a következő időszakban sok múlik majd a maszkhasználati és kézmosási szokásokon.

A vakcinafejlesztésekkel kapcsolatban Merkely Béla elmondta: "a koronavírusok relatíve stabil vírusok, még relatíve jó keresztimmunitás is van közöttük, úgyhogy én bizakodom abban, hogy lesz jó vírusellenes oltóanyag. Sőt, elég hamar lesz, hiszen gőzerővel folynak a most már a 3-as fázisú vizsgálatok, ahol a hatékonyság és biztonságosság végleges döntése zajlik. Én ebben az évben várom az oltóanyag megjelenését" - tette hozzá Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora kifejtette:

a szakemberek az influenza- és koronavírus-fertőzés együttes jelenléte esetén is biztonsággal tudják diagnosztizálni az új típusú koronavírust a szervezetben.

Emellett ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy aki betegnek érzi magát, lázas, köhög, az maradjon otthon.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd