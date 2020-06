Hetekre elfelejtetjük a Nagymaros és Zebegény közötti útszakaszt

Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője az InfoRádiónak felidézte, két ütemben, alig 20 perc alatt akkora mennyiségű eső zúdúlt rá az említett szakasznál található hegyoldalra, hogy annak következtében több ezer köbméter sár és kő indult meg. Ennek egy részét ugyan a támfalak felfogták, de még így is majdnem a harmada áthatolt, és a közúton, illetve a vasúti síneken terült szét, utóbbit helyenként kimosva. Bár az útszakasz megtisztítása megtörtént, a sínek helyreállítása és az úthelyreállítási munkálatok több fázisban, heteket vehetnek még igénybe Nagymaros és Zebegény között.

Ennek során főként a közút alatti átfolyókat és a vízelvezető árkokat kell megtisztítani, mert azok több mint felét is eltömítette a lezúduló lavina – tette hozzá az Emmi parlamenti államtitkára, megjegyezve:

amennyiben meg lesz tisztítva a vasúti pálya a kőtörmeléktől, részlegesen megindulhat majd a közúti közlekedés egy sávon, de a második sávra továbbra is szükség lehet,

mert a Duna felöli sínpár annyira rongálódott, hogy részint teljesen újra kell majd építeni.

A politikus kérdésre válaszolva arra is kitért, a váltakozó irányú forgalom megindulásának időpontját nagyban befolyásolhatják az időjárási viszontagságok, amik hatással lehetnek a munkálatokra, de reményei szerint erre heteken belül sor kerülhet. Rétvári Bence szerint a nagyobb feladatot az a több ezer köbméter törmelék eltávolítása jelenti majd, amely a támfal mögötti részen gyűlt fel, illetve a domboldalon, „félúton” megállt kövek végleges helyükre juttatása, hiszen ezek további veszélyt hordoznak magukban.

Megjegyezte azt is, a vasúti forgalom is várhatóan szakaszosan, egy sínpályán indulhat majd meg eleinte. Ennek érdekében több helyszínen, több munkagép, illetve csapat dolgozik, hogy minél hamarabb helyre állhasson a közlekedés, amire csak akkor kerülhet sor, ha minden teljes mértékben biztonságos – emelte ki. A támfalat illetően hozzátette, mintegy 4 ezer köbméter hordalékot képes megállítani, az átlagos mennyiség négyszeresét, azonban annak most körülbelül hatszorosa zúdult le, mindösszesen 20 perc alatt, ezért kerülhetett sor ilyen mértékű pusztításra az eső részéről.

Kerülőút helyett hajó Nagyjából 20 percet spórolhat a kerülőúthoz képest az, aki az ingyenes menetrendszerinti hajóval pótolja a támfalomlás miatt szünetelő vasútforgalmat – mondta el az InfoRádiónak a Mahart Passnave ügyvezetője. Spányik Gábor tájékoztatása szerint a Nagymaros és Zebegény közötti, óránként induló járatok igazodnak az induló és érkező vonatokhoz, buszokhoz. A hajók mintegy 250 fő befogadására képesek, légkondicionáltak, tehát utazási komfortban képesek biztosítani a vonatok kényelmét. A menetidő iránytól függően 30 illetve 40 percet vesz igénybe, és hétfő reggel óta igénybe vehetők. A szakember megjegyezte, reményeik szerint, a turizmus beindulása érdekében sokan igénye fogják venni az ingyenes hajójáratokat. Ezt erősítik mind a nagymarosi, mind a zebegényi megújult kikötők is, amelyek már lehetőséget biztosítanak P+R parkolókban az autók megfelelő elhelyezésére, de azokra a kerékpárosokra is gondoltak, akik nem akarják a hajókra felvinni a biciklijüket. Végezetül hozzátette, a tapasztalatok alapján a szerdai napon kerülhet végleges kialakításra a menetrend.

