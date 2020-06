Percről percre – minden mai hír a koronavírus-járványról

A gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szaküzletek dolgozói kimaradtak az 500 ezer forintos egészségügyi jutalomból, pedig egy '97-es törvény szerint ők is egészségügyi dolgozók - hívta fel a figyelmet az InfoRádióban a terület szakmai szövetségének elnöke, Margitai Barnabás.

2020.06.18. 07:22

Augusztus 3-án a női, augusztus 14-én pedig a férfi nemzetközi teniszélet is újraindul. Lesz, ahova beengednek nézőket is. Reagált több versenyző is – eltérőek a vélemények.