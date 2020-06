Augusztusban újraindul a nemzetközi teniszélet - Babos Tímea is megszólalt

A WTA közlése szerint a szezon hátralevő részében húsz tornát, közte a sencseni évzáró viadalt rendezik majd meg. Az első verseny a palermói lesz, melyet a többihez hasonlóan nézők nélkül vívnak majd. A helyszíneken a játékosokon kívül csak a rendezéshez minimálisan szükséges személyzet lesz jelen.

"Figyelembe véve az utazási lehetőségek javulását, az egészségügyi stábbal együtt dolgozva a lehető legbiztonságosabb körülményeket szeretnénk megteremteni a versenyeken" - mondta Steve Simon, a WTA első embere. Hozzátette, a nézők nagyon fognak hiányozni a stadionokból, de a játékosok alig várják, hogy visszatérhessenek, a televíziónak hála pedig minden szurkoló nyomon követheti majd az eseményeket.

A korábbi programhoz képest változás, hogy az eredetileg Cincinnatibe tervezett kiemelt verseny helyszíne a US Opennek is otthont adó Billie Jean King National Tennis Center lesz. A mezőny az amerikai nyílt bajnokságot követően Európába teszi át székhelyét, ahol salakpályás versenyek vezetik fel a Roland Garrost, amelynek kezdését további egy héttel, szeptember 27-ére toltak el. A folytatásban újabb európai tornák előzik meg a távol-keleti helyszíneket, a WTA-világbajnokságot a tervek szerint november 9. és 15. között rendezik, melyen az idén megszerzett és még megszerezhető világranglista-pontok alapján vehetnek részt a legjobbak. A rangsort március 16-án fagyasztották be, a tavalyi pontok elvesztésének mikéntjéről később határoznak.

A francia nyílt teniszbajnokság szervezői már azt is bejelentették, hogy nézők előtt kívánják megrendezni a Roland Garrost,

ugyanakkor várhatóan csak korlátozott számban engedik majd be a közönséget a mérkőzésekre.

A férfiak esetében egyelőre csak a szeptemberre halasztott francia nyílt bajnokságig hozták nyilvánosságra a menetrendet, mely szerint a US Open előtt Washingtonban és a nőkhöz hasonlóan a US Open helyszínén versenyeznek a játékosok. Ezt a kizbüheli, a madridi és a római salakpályás torna követi majd még a Roland Garros előtt. A későbbi, esetleges ázsiai tornákról július közepén hoznak döntést, és a közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a járványhelyzet további változásaival a versenynaptár is módosulhat.

"A célunk, hogy minél több elmaradt tornát bepótoljunk" - jelentette ki az ATP-t vezető Andrea Gaudenzi. A befagyasztott világranglista újranyitásáról a férfiak esetében is később határoznak.

A teniszidény márciusban állt le a koronavírus-járvány miatt.

Versenyzők napi teszteléssel, öltöző és stáb nélkül Babos Tímea szerint ha a most kihirdetett körülmények között versenyeket, US Opent rendezni értelmetlen. A 27 éves teniszező az M1 aktuális csatornának hozzátette, a tervek szerint kizárólag reptéri hotelekben szállhatnának meg, onnan egyből a pályára utazhatnának csak, a létesítményekben pedig nem állna rendelkezésükre se öltöző, se étterem, sem pedig pihenőszoba. Amellett, hogy nézők nélkül kellene játszaniuk, a versenyre is csak egyetlen ember kísérhetné el, azaz a stábja nem utazhatna vele, ráadásul minden nap koronavírus-teszten kellene átesnie a játékosoknak, ami ha pozitív eredményt hoz, akkor az automatikus kiesést és természetesen karantént von maga után. Megjegyezte, körülbelül három-négy hétre lenne szüksége ahhoz, hogy újra versenyformába kerüljön. Simona Halep jelen körülmények között nem indulna az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon. A jelenlegi WTA-rangsorban második román versenyző közleményében úgy fogalmazott, a szerdán kiadott feltételekkel "nem tervezi, hogy pályára lép" a tornán. Azt ugyanakkor megjegyezte, amennyiben a nevezési határidő július közepi lezárultáig változnak a körülmények, ő is átgondolja jelenlegi, "nem kőbe vésett" elhatározását. Serena Williams ugyanakkor az amerikai szövetség szerdai videójában úgy fogalmazott, "alig várja, hogy visszatérjen" New Yorkba arra a tornára, amelyen egyéniben eddig hatszor diadalmaskodott. A 38 éves, egyéniben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes amerikai teniszező az elmúlt két évben döntős volt az év - általában - utolsó GS-viadalán.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein