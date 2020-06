Kormányinfó: friss bejelentések a rendkívüli jogrend után - percről percre

2020.06.18. 10:56

Miért most kellett szálláshely-támogatást adni a leggazdagabb magyarok tulajdonában álló szállodáknak?

Gulyás Gergely: most, hogy nincsenek vendégek, éppen most kell egy csillaggal többet kapniuk a szállodáknak, hogy magasabb színvonalon tudjanak szolgáltatni, több bevételt termelve az államnak is. A tulajdonos pénzügyi helyzete nem számít.