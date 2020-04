Karácsony Gergely főtanácsadójának gépén készült a Pesti úti idősotthon vezetőjének levele

Napok óta zajlik a vita arról, hogy a koronavírus-fertőzés által sújtott, fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban minden elkövettek-e az ott élők biztonsága és egészsége érdekében. Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki egyébként a sok megbetegedés miatt vizsgálatot rendelt el az intézményben, azt mondta, hogy korábban legalább egy hétig nem volt jelen orvos a gondozottak mellett a Pesti úti idősotthonban, ami további vizsgálatokat indokol.

Müller Cecília szavaira reagálva Karácsony Gergely főpolgármester közzétette a Pesti úti idősotthon vezetőjének levelét, amelyben Skultéti József azt írta a fővárosi főjegyzőnek, hogy az intézménynek a járványveszély előtt és a járvány időszakában is volt főállású orvos, cáfolandó a tisztifőorvos közlését.

Csakhogy a Facebookon a városvezető által hétfőn publikált eredeti levélről egy olvasója kiderítette, hogy az azt tartalmazó PDF-fájl valójában Gál J. Zoltán, Karácsony Gergely választási kampányfőnöke, a BVH Városüzemeltetési Holding igazgatósági tagja számítógépén készült. A számítástechnikai rendszer ugyanis rögzíti, hogy kinek a gépén mentették el az adott dokumentumot.

Nem sokkal később Karácsony Gergely elismerte, hogy a dokumentum stratégiai főtanácsadója, Gál J. Zoltán kizárólagos használatában lévő városházi számítógépén készült, de azzal érvelt, hogy ez csak az eredeti Skultéti-levéllel azonos levél közzétételre alkalmas változata. Arra azonban nem adott magyarázatot, hogy ha létezik az eredeti levél, akkor miért nem azt osztotta meg a Facebookon.

Skultéti József: én küldtem a levelet a főjegyzőnek A Pesti úti idősotthon vezetője a sajtóban megjelent hírekre reagálva közölte, hogy ő küldte a fővárosi főjegyzőnek azt a levelet, amelyben azt közölte, hogy az intézménynek mindvégig volt orvosa. "Szeretném leszögezni, hogy koronavirus.budapest.hu oldalon megjelentetett, Budapest főjegyzőjének szóló levelet én küldtem Szabó Tamás főjegyzőnek, az ott leírtakat továbbra is fenntartom" – írta az intézményvezető a koronavirus.budapest.hu oldalon megjelent dokumentumban.

Az ellenőrzés megint nem talált orvost

Budapest Főváros Kormányhivatala az elmúlt két napon három alkalommal is tartott szúrópróbaszerű ellenőrzést a Pesti úti idősotthonban. Célzottan azt vizsgálták, hogy van-e folyamatos orvosi ellátás az intézményben, különös tekintettel arra, hogy a napokban a mentők által elvégzett második körös mintavételből kiderült, hogy most is több tucat fertőzött idős lakó van jelenleg is az intézményben.

A három ellenőrzésből háromszor nem volt jelen orvos az Pesti úti idősotthonban, sem a törvényben előírt főállású orvos, sem a szerződött háziorvos nem tartózkodott az intézményben. Tehát a jelek szerint, továbbra sem biztosított a folyamatos orvosi ellátás – közölte a kormányhivatal, amely a megállapításait az országos tisztifőorvos felé is jelezte. Müller Cecília utasítására jelenleg is átfogó vizsgálat folyik az idősotthonban történt tömeges fertőzések miatt.

