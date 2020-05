Nyugdíjazását kérte a Pesti úti idősotthon vezetője

Május 31-től kéri nyugdíjazását a Pesti úti idősek otthonának igazgatója, Skultéti József – tudta meg a hvg.hu. A portál értesülései szerint az intézményvezetőt felőrölték az elmúlt hetek támadásai, ezért döntött a távozás mellett.

A Fővárosi Közgyűlés tudomásul veszi az intézményvezető döntését. Utóda ideiglenesen Merucza Erika gazdasági igazgató lesz, később pályázatot írnak ki a helyére.

A fővárosi idősotthon hetek óta szerepel a hírekben, mert a koronavírus-járvány ebben az intézményben szedte leginkább az áldozatait, a csaknem hatszáz lakó több mint fele kapta el a betegséget, 42 ember meg is halt. Politikai vita tárgya lett, hogy volt-e folyamatosan orvosi ellátás az intézményben, Karácsony Gergely főpolgármester éppen Skultéti József levelével bizonyította volna, hogy szabályosan működött az intézmény, ám kiderült, hogy a Facebookon is közzétett levél az egyik főpolgármesteri főtanácsadó, Gál J. Zoltán számítógépén készült.

A különböző szabálytalanságok miatt már egymillió forintos bírságot kapott az intézmény, rendkívüli ellenőrzést rendelt el az országos tisztifőorvos, sőt a helyszíni szemlét tartott személyesen is Müller Cecília, és eljárás indított a fővárosi kormányhivatal is, amely többször tartott ellenőrzést is a Pesti úton.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton