Kormányhivatal: továbbra sincs folyamatos orvosi ellátás a Pesti úti idősotthonban

Budapest Főváros Kormányhivatala közleményben számolt be a tapasztaltakról, és megismételte álláspontját, hogy a folyamatos orvosi ellátás hiánya igen aggasztó egy olyan idősotthonban, amely járványgócponttá vált, és most is 58 fertőzött idős ember tartózkodik ott.

A közlemény szerint észrevételeiket a kormányhivatal munkatársai az országos tisztifőorvos felé is jelezték, Müller Cecília korábban folyamatos orvosi ellátásra kötelezte a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot és jelenleg is vizsgálatot folytat az idősotthonban történtek miatt.

A kormányhivatal megerősíti, hogy a törvényben előírt főállású orvost egyetlen alkalommal sem találtak az intézményben, sőt főállású orvosi szerződésről sem tudnak továbbra sem. Csütörtökön már kiderült, hogy az első három ellenőrzés során sem találtak orvost az intézményben, akkor arra Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált, hogy nagy baj lett volna, ha ott van az orvos, mert a tisztiorvosi szolgálat helyezte karanténba, és állította, ettől még az otthon lakóinak ellátása, ápolása biztosított.

A kormányhivatal az újabb ellenőrzések után most azt írja, a két szerződött nem főállású, "beugró" háziorvos egyike valóban otthoni karanténban van (bár az intézmény vezetőjének jelzése szerint a karantén előtt sem járt be az intézménybe), de a másik (április 13-án szerződött) háziorvos is csak egyszer - csütörtök délután - volt jelen az eddigi ellenőrzések alkalmával, miután már négy ellenőrzésen is megállapítást nyert, hogy nem volt ott.

Közben, ahogy arról az Infostarton is olvashattak, kiderült, hogy a levél, amellyel azt igazolná a főpolgármester, hogy a Pesti úti idősotthonban nem történt mulasztás, és folyamatos volt az orvosi jelenlét, Gál J. Zoltán stratégiai főtanácsadó városházi számítógépén készült. Az idősotthon vezetője később egy rövid levélben azt közölte, hogy ő küldte az inkriminált levelet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás