Pert indítanak a Pesti úti idősotthon ellen

Ügyvédet fogadott Csüri Krisztián és felesége, mert szeretnék, ha bíróság mondaná ki: ami a férfi édesanyjával történt a fővárosi fenntartású Pesti úti Idősek Otthonában, az tűrhetetlen és nem ismétlődhet meg másokkal. Futó Barnabás ügyvéd szerint még a gondatlanságból elkövetett emberölés is felmerül, és valakinek vállalnia kell a felelősséget, büntetőjogi és anyagi szempontból is.

A férfi állítása szerint tavaly november óta egyre embertelenebb körülmények között élt az otthonban az édesanyja, állapota rohamosan romlott, hagyták kiszáradni, éhezni-szomjazni, míg végül elhunyt. Emiatt fordult Futó Barnabás ügyvédhez, akinek még az intézetbeli viszonyokról készült fotókat és videókat is bemutatott.

Az egyik videón az látható, hogyan itatta hosszan Krisztián és felesége a nénit az otthonban. Aztán a látogatási tilalom miatt nem tudtak bemenni hozzá, majd az idős asszonyt kiszáradással vitték kórházba, és el is hunyt.

"Most, hogy láttam ezeket a fotókat és videót a néniről, az iratokat a kórházi kezeléseiről és a halála körülményeiről, hallom ezt a sok borzalmat, amit a hozzátartozók elmesélnek, egészen el vagyok képedve. Itt több súlyos jogsértés is történt, ez teljesen egyértelmű" – mondta a Ripostnak az ügyvéd, aki szerint a felelősség megállapításán túl kártérítés is jár: a befizetett összeg egy része visszakövetelhető, és a család sérelemdíjra is igényt tarthat.

A Nemzeti Nyomozó Iroda is büntetőeljárást folytat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt, egyelőre ismeretlen tettesek ellen.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs