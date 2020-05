Egy vizsgálat szerint nem volt folyamatos az orvosi jelenlét a Pesti úti idősotthonban

A napilap cikke szerint Karácsony Gergely viszont többször is ennek ellenkezőjét állította, de tényleges bizonyítékkal egyszer sem tudta alátámasztani szavait. A főpolgármester nyilatkozatainak ellentmond, hogy az ellenőrzéseken az derült ki, a legsúlyosabb napok egyikén még telefonon sem állt rendelkezésre szerződött orvos az idősek otthonában - írja a Magyar Nemzet, amely szerint a vizsgálatok azt is kimutatták, a járványhelyzetben elvárható megfelelő higiénés protokollra vonatkozó dokumentum is április második felében, az intézmény gócponttá alakulása után született.

Biztosan nem volt megfelelő orvosi jelenlét a Pesti úti idősek otthonában a fertőzések kialakulása szempontjából kritikus időszakban

- tudta meg a Magyar Nemzet a körülményeket ismerő hiteles forrásból. A főpolgármester korábbi állításaival ellentétben március és április során, számos napon nem volt jelen orvos, aki személyesen vizsgálhatta volna a lakókat az intézményben, ahol háromszáz megbetegedés történt, amelyekből 33 esetben életét vesztette az intézmény idős lakója.

Noha a vonatkozó jogszabályok értelmében egy a Pesti úti idősek otthonához hasonló bentlakószámú intézményben főállású orvosnak kell az ellátást biztosítani, a fővárosi fenntartású otthonban március 12. után ténylegesen már nem volt jelen ilyen szakember, sőt március 20-án hivatalosan is megszűnt a korábbi intézményi orvos jogviszonya, és innentől kezdve egy hónapon keresztül az idősek otthona nem biztosította heti negyven órában szerződött orvossal az ellátást.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a hatósági vizsgálatok eredménye szerint március 12. után a korábban a háziorvosi feladatok biztosításának megszervezésével megbízott Házidoktor 17 Kft. Felnőtt Háziorvosi Szolgálat igyekezett ellátni az intézmény lakóit. A szolgálati rendszer azonban - többek között az érintett háziorvosok veszélyeztetett kora, saját praxisukban fennálló kötelezettségeik, vagy betegségük miatt - a járványhelyzet során nem tudott megfelelően működni. A szerződés szerint mindössze heti hat napon összesen harminc órában kellett volna jelen lennie orvosnak az intézményben, de ez sem valósult meg. A napilap úgy tudja, az intézménnyel szerződött Kft. háziorvosa március 31-én - amikor már voltak lázas megbetegedések - telefonon tájékozódott az otthonban zajló fejleményekről, és a lap információi szerint jelezte az intézmény vezetőségének, hogy nem lesz képes megfelelő ellátást nyújtani az idősek otthonában.

A vizsgálatok során a Kft. ügyvezetője, - aki munkája során maga is megfertőződött a koronavírussal - beszámolt róla, régóta gondolkozott rajta, hogy felmondja a háziorvosi alapellátásról szóló szerződést a Pesti úti idősek otthonával, de a járványhelyzetre való tekintettel ezt végül nem tette meg, hogy legyen valaki, aki megkísérli ellátni a betegeket - írta a lap.

A vizsgálatok során a Házidoktor 17 Kft. Felnőtt Háziorvosi Szolgálat ügyvezetője kaotikusnak nevezte az orvosi ellátást a március 12. utáni időszakban. Kiderült, hogy innentől kezdve egészen április 12-ig nem volt negyven órában intézményi orvos az otthonban, és voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem jelent meg orvos az intézményben - olvasható a Magyar Nemzetben.

Az idősek otthona elsősorban megbízási szerződésekkel foglalkoztatta az orvosokat. A kiállított számlákból ugyanakkor nem mindig derül ki, hogy mennyi beteget és hány órában láttak el a doktorok.

Emlékezetes, Müller Cecília országos tiszti főorvos április 9-én helyszíni szemlét tartott az idősotthonban, és még aznap kötelező határozatot adott ki, amelyben elrendelte, hogy a fővárosi önkormányzat azonnal és folyamatosan biztosítsa az orvosi ellátást az intézményben, miután addigra világossá vált, hogy tömeges megbetegedések vannak az otthonban, ami a járvány egyik gócpontjává vált. Ez után április 13-án félállásban szerződött le az intézmény egy másik háziorvossal, akinek azonban a Pesti úti megbízása mellett főállású praxisa is van.

Olyan is előfordult, hogy már a kijárási korlátozások idején egy ellátott a kerítésen átszökve elhagyta az intézményt, hogy cigarettát és italt vásároljon magának. Ezt követően rendelte el az intézmény vezetője, hogy a férfi dolgozók óránként járőrözzenek a kerítés mentén.

A napilap cikke szerint Karácsony Gergely főpolgármester a fenti információkkal teljesen ellentétes állításokat közölt, amikor a Pesti úti idősek otthona felől kérdezték. A főpolgármester április 19-én kijelentette, az intézmény mindvégig rendelkezett főállású orvossal. Néhány nappal később, a parlament népjóléti bizottsága előtt Selmeczi Gabriella azon kérésére, "tudja-e garantálni, hogy március közepétől április végéig folyamatos volt az orvosi jelenlét a Pesti úti idősotthonban", Karácsony azt válaszolta: a főváros minden jogszabályi feltételt teljesített.

