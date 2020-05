Hatalmas fordulat jön Budapesten - a nap hírei

Budapesten is megszűnik hétfőn a kijárási korlátozás, de életben maradnak egyes védelmi óvintézkedések - erősítette meg az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor a testület tájékoztatóján arra figyelmeztetett: továbbra is be kell tartani a megfelelő távolságot. Hozzátette: valamennyi üzlet látogatható, de a boltokban, tömegközlekedési eszközökön kötelező maszkot, vagy kendőt viselni. A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között mehetnek élelmiszerboltba, gyógyszertárba. A közterületek, parkok és a szabadtéri játszóterek látogathatók lesznek. A szolgáltatások szabadon igénybe vehetők, a vendéglátóhelyeken a kerthelyiségek, teraszok nyithatnak meg a fővárosban. A fővárosi felsőoktatási intézményekre vonatkozó korlátozások is megszűnnek, a hallgatók megjelenéséről a rektorok döntenek, a diákoknak továbbra is tilos a kollégiumok látogatása.

Még lehet jelentkezni az ingyenes informatikai alapoktatásra. A nemrég meghirdetett képzésre eddig 37 ezren regisztráltak. Az Innovációs és Technológiai tárca miniszterhelyettese az Operatív Törzs tájékoztatóján úgy fogalmazott, az áprilisi gazdasági adatok letaglózóak lesznek, ezért fontosak a versenyképes képzések is. Schanda Tamás hozzátette: az augusztusban induló felnőttképzésekhez anyagi segítséget ad a tárca. Azt is hangsúlyozta: nagy az érdeklődés a Diákhitel Plusz iránt is.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának vitatott átalakításáról is dönthet jövő héten kezdődő, négynapos ülésén a parlament. A képviselők kedden szavazhatnak az érdekképviseletek által kifogásolt közalkalmazotti státusz-módosításról. Ezen kívül még 20 másik indítványról is dönthetnek a képviselők, így a többi között a Budapest-Belgrád vasútvonal finanszírozásáról, továbbá több egyetem alapítványi formába rendezéséről. Szerdán a parlament a különleges gazdasági övezetek kialakításáról és az egyszer használatos műanyagok január elsejére tervezett betiltásáról is tárgyal.

Hétfőtől ismét lehet nyilvános szentmiséket és más liturgikus eseményeket tartani a főegyházmegye egész területén - közölte Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek. A szertartásokon is ügyelni kell a résztvevők közötti másfél méter távolság betartására. A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, az áldozás kizárólag kézbe adással történik. Erdő Péter kitér arra is, hogy egyelőre fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés. Ahol van rá lehetőség, azt kéri, hogy folytassák az online közvetítést. Közben a vidéki református templomokban már nyilvánosak vasárnaptól az istentiszteletek, a Debreceni Nagytemplomban a vasárnap délelőtti szertartáson Fekete Károly tiszántúli református püspök hirdetett igét.

Olaszországban hétfőn nyit újra a március 11. óta országosan leállított kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, kulturális élet, valamint a templomok is. Csaknem egymillió vállalkozásról van szó, és a számítások szerint mintegy négyszázezer alkalmazott nem tud azonnal visszatérni dolgozni. Az olaszok most először hagyhatják el lakókörzetüket engedély nélkül, de a házibulik továbbra is tilosak. A zárt helységekben - például a Szent Péter-bazilikában - legfeljebb 200 ember, szabadtéren maximum ezer ember tartózkodhat egyszerre. Ferenc pápa a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések betartására szólított fel. A katolikus egyházfő vasárnapi beszédét utoljára közvetítette interneten a Vatikán.

Felesküdött Izrael harmincötödik, és Benjámin Netanjahu ötödik kormánya. A koalíciós kabinetet összesen 35 minisztérium alkotja, Izrael történetének ez a legnagyobb létszámú kormánya. A koalíciós megállapodás értelmében az új kormány miniszterelnöke 2021. november 17-ig a jobbközép Likud vezetője, Benjámin Netanjahu lesz, majd ezután másfél évig a centrista, liberális Kék-fehér párt irányítója, Beni Ganz váltja, aki addig védelmi miniszterként dolgozik. A korrupciós ügyekben megvádolt Benjamin Netanjahu bírósági pere május 24-én kezdődik.

A menekültügyi rendszer reformját is kiemelt témaként jelölte meg a júliusban kezdődő német soros uniós elnökség számára a német külügyminiszter. Heiko Maas egy rádióinterjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy évek óta nem sikerül megállapodni a kérdésről, a migrációs téma továbbra is az egyik leginkább megosztó ügy. Mint mondta, csak minden második tagállam lehet nyitott menedékkérők befogadására, de a többiek is felelősséggel tartoznak a közösség iránt. Hozzátette: Berlin nem várja el valamennyi tagállamtól menekültek befogadását, de akik erre nem hajlandók, vállaljanak kötelezettséget más területen.