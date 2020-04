Orbán Viktor: van egy tervünk, hiszünk abban, hogy működni fog

A kormányfő nagycsütörtökön bejelentette: korlátlan ideig meghosszabbítják a két hete életbe lépett kijárási korlátozásokat - ezt a döntést hetente vizsgálják felül -, emellett húsvét napjaira a polgármestereknek szigorító jogosítványokat adott a kezébe a kormány.

"Fontos a döntések tartalma és ütemezése is, de minden információ birtokában kell lenni" - indokolta Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban a miniszterelnök, hogy miért vártak a kijárási korlátozások meghosszabbításának bejelentésével. Elmondta,

gondolkodtak a kabinetben még arról is, hogy még szigorúbb intézkedéseket vezetnek be,

különös tekintettel az idős emberek védelmére.

Végül úgy döntött, hogy ahol helyben indokolt, ott a polgármesterek egyedileg dönthetnek szigorúbb kijárási intézkedésekről húsvéthétfő éjfélig.

Azért sem szigorítottak, mert

"egy háromszáz fős településen" nincs olyan probléma, mint például a Margitszigeten.

"Van egy nagy laboratóriumunk, úgy hívják: Ausztria. Oda hamarabb ért a fertőzés Olaszországból, mint ide, így mi már az osztrák intézkedések és hatásuk ismeretének birtokában tudunk döntéseket hozni."

A kórházakban tett látogatásairól szólva elmondta, hogy folytatja azt a gyakorlatot, "ha innen felállok, akkor is egy kórházba fogok menni".

Orbán Viktor figyelmeztetett, a tömeges megbetegedést egyelőre sehol sem sikerült elkerülni, úgyhogy Magyarországnak is erre kell felkészülnie: a lélegeztetőképek számát például 2000-ről 8000-re növelik, de több az ágy és a gépekhez értő egészségügyi dolgozó is.

"Én nem úgy mérem a sikert, hogy megússzuk-e, hanem hogy milyen ütemben érkezik a tömeges megbetegedés szakasza"

- szögezte le; nem akarja, hogy olyan állapotok legyenek a magyar kórházakban, mint a spanyol vagy az olasz intézményekben.

Gazdaságvédelem

A gazdaságvédelmi programról szólva elöljáróban elmondta, most nem figyel "a rejtélyes londoni elemzőkre", és az ellenzéket is nehéz tisztelnie, amikor "még egy idősotthon üzemeltetésével sem tud megbirkózni" - utalt arra, hogy a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban végigsöpört a járvány, és többen meg is haltak már ott.

Viszont a kormány nem adhatja fel szerinte azt a célt, hogy mindenkinek munkája legyen, és meg kell védeni a 2010 óta járt út eredményeit is. "Fölhatalmazásunk van erre. Van egy tervünk, talán a magyar gazdaság történetében nem is volt ilyen. Higgyünk ebben, hogy működni fog,

néhány hónap múlva remélem, azt tudom mondani, hogy na, látják!"

- ecsetelte.

A terhek kimérésével - mint részletekbe menve elmondta - óvatosan kell bánni, ezért tesznek most nagyobb terheket a multinacionális cégekre. "Nem tud mindenki ugyanakkorát vállalni, de mindenkinek kell, a pártoknak, az önkormányzatoknak. Ha mindenki vállal valamit, ennek a tervnek meglesznek a pénzügyi alapjai. Amikor bevezettük a bankadót meg a multiadót, nagy volt a hangzavar, 2-3 év múlva pedig mindenki azt mondta, hogy megérte. Optimista vagyok, néhány hónap múlva visszatalál a gazdaság helyes ösvényre, nem lesz olyan nagy a visszaesés, mint sokan mondják, igaz, olyan optimista sem vagyok, mint a jegybank, amely 2-3 százalékos növekedést még lehetségesnek is tart" - jelezte.

A spekulánsok elkerülését kulcsfontosságúnak nevezte ebben a helyzetben:

ha jó biciklink van, akkor rendben vagyunk a támadó kutyákkal szemben

- vont hasonlatot. "Tartani kell a költségvetési hiányt, 2,7 százalékban határoztam meg, 3 százalék a vörös vonal szerintem" - fűzte hozzá.

