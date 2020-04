Cikkünk frissül: családtámogatási bejelentések az operatív törzs tájékoztatóján

Az idei nagyhét szerdáján is nyilvánosság elé álltak friss közléseikkel az operatív törzs illetékesei.

Előtte azonban Novák Katalin családügyi államtitkár (Emmi) tett bejelentést, elöljáróban elmondva, hogy a családok helyzete most a speciális iskolajárási körülmények közepette is megingott, a megtakarítások pedig veszélyben van.

"Az elmúlt hónapokban sok éves csúcson volt a házasságkötések száma, 1200-zal több gyermek született eddig az évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban, nagyon jó lenne, ha nem tenne ezen folyamatok végére pontot a koronavírus."

Öt döntésről beszélt:

a családtámogatásokat megvédik : nem vesznek el egy fillért sem a támogatásokból munka - segély helyett : a munkahelyek megőrzését is kiemelten figyelembe veszik. 26 különböző munkakörben járulékkedvezményt vezetett be a kormány, ez átlagosan 50 ezer forintos havi megtakarítás, 90 ezer családot érint ez. A fizetés nélküli szabadságon lévők járulékait a kormány állja. Átképzési programok is indulnak a munka nélkül maradóknak, a vállalkozások kedvezményes kölcsönökhöz jutnak, a Szép-kártyára elhelyezett összegeket a duplájára emelik. Közszféra: 100 ezerről 200-ra. Versenyszféra: 200-ról 400-ra a veszélyhelyzet átvészelése : moratóriumok bevezetésével. Több mint 4 millió hitel van Magyarországon, év végéig a hitelesek fellélegezhetnek. A csok és a babaváró hitelt sem kell idén törleszteni. A jelzáloghitel elengedését már második gyermek születésénél is lehet igényelni. Aki nem élt még a lehetőséggel, éljen! - mondta Novák Katalin. Meghosszabbították az anyasági ellátásokat (gyes, gyed, gyet). Ez 15 ezer családot érintő kedvezmény. Bevezették a gyermekek otthongondozási díját is, a felülvizsgálathoz online és telefonon is mód van. A nagycsaládos autóvásárlási támogatásnál a határidő meghosszabbodik a veszélyhelyzet után 6 hónappal. Ingyenes parkolás fiatalok támogatása : nem kell diákhiteleket törleszteni, akkor csak, ha valaki mégis szeretne törleszteni. Aki most vesz fel diákhitelt, azokra is vonatkozik. Plusz diákhitel-lehetőség: kamatmentes, 500 ezer forintos hitel az egyetemisták számára. Nyelvvizsga-mentes diplomaszerzés a veszélyhelyzetben idősekre vonatkozó lépések : legyenek, maradjanak biztonságban! Egyszerűsödött a receptkiváltás módja, nem kell patikába menni, nem kell személyesen ügyeket intézni 65 év fölött. A nyugdíjügyek intézését is elhalasztja a kormány. A postai szolgáltatásoknál is egyszerűsítések vannak, illetve a boltokban idősidősáv van (9-12 óra között).

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, minden egyes embertársunk elvesztése fájdalom, ezért nehezen jelenti be, hogy 11-en meghaltak 24 óra alatt. "Együttérzünk a családokkal" - mondta. Nőtt az új megfertőződések száma is, 78-cal. Az elhunytak között van egy 49 éves férfi is - mondta. De neki is más alapbetegségei voltak, akár csak a korábbi esetekben. Aláhúzta ugyanakkor azt is, hogy egyre többen fel is épülnek, illetve jól van két beteg is, akit levettek a lélegeztetőgépről.

Az elmúlt napokban az idősotthonokra fókuszáltak,

a Pesti úti idősotthonban 4-re nőtt az elhunytak száma

a mai napra. De leszögezte: minden bevezethető szabályt bevezettek korábban, a felvételi stop és a látogatási tilalom is érvényben volt, amikor kellett. Most a hiányosságok felszámolására kell koncentrálniuk, a teszteket a lakók felénél végezték el eddig, de mindenkit le fognak tesztelni, mert "egy zárt közösségről beszélünk".

Kiemelte,

a főváros és környéke adja a fertőzöttek csaknem kétharmadát,

de bármely település érintett lehet.

