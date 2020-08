Visszatértek a nagycsaládos érdeklődők az autókereskedésekbe

A program 2019. júliusi indulása óta több mint 4800 kérelem érkezett a Lízingszövetség tagvállalataihoz, ennek 94 százalékát jóvá is hagyták a lízingtársaságok - mondta az InfoRádiónak Thomka Ferenc, a Magyar Lízingszövetség elnökségi tagja. Ez idő alatt több mint 11,5 milliárd forintnyi finanszírozást nyújtottak a cégek.

A legnépszerűbb járműnek a Dacia Lodgy 7 személyes változata bizonyult, ebből több mint 4000 darab kelt el egy év alatt. Ezt követi a Opel Combo és a Skoda Kodiaq.

A nagycsaládosok támogatott autóvásárlási programjában pénzügyi lízingkonstrukciót is igénybe vehettek az érdeklődők. A konstrukcióban magát az állami támogatást is figyelembe vehették az MNB előírásai szerint önerőként a lízingcégek. "Ezen felül minden tagvállalat a saját szabályozásának megfelelően esetleg még kérhetett többletönerőt, és a fennmaradó összeg vált finanszírozott összegé, amit havi részletekben az ügyfelek visszafizetnek" - ismertette a részleteket Thomka Ferenc. Az igénylőknek emellett az MNB előírásainak megfelelően a jövedelem terhelhetőség mértékéről szóló vizsgálaton is meg kellett felelniük. Mivel az igénylők 94 százalékának jóváhagyták a kérelmét, ezért szerinte nagyon jó ügyfélkör jelentkezett.

"A program felforgatta az újautópiacot, már a tavalyi növekedéshez is hozzájárult.

Az ősszel megrendelt nagycsaládos autók egy jelentős része tavasszal érkezett be a járványhelyzet első időszakában, ezért a cégek át tudták adni az ügyfeleknek az autókat" - mondta Thomka Ferenc. Beszámolt arról is, hogy a nagycsaládosok is komolyan vették a "Maradj otthon!" szlogent. Ezért az autópiac egészéhez hasonlóan a nagycsaládos piac is erőteljesen belassult. "Amióta azonban újra szabadon lehet mozogni, ismét visszatértek a kereskedésekbe a nagycsaládos érdeklődők" - tette hozzá Thomka Ferenc.

Nyitókép: Dacia.hu