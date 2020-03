Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az egész ország területére - a nap hírei

Az ország teljes területére határozatlan időre rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet vezetett be a kormány a koronavírus-járvány terjedése miatt - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.Gulyás Gergely közölte: beutazási tilalmat vezetnek be Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból, ez alól kivételt képeznek a magyar állampolgárok, akik számára kéthetes hatósági karantént rendelnek el. Emellett intézménylátogatási tilalmat vezetnek be az egyetemeken, helyette távoktatás lesz, de az általános- és középiskolák esetében egyelőre nem indokolt a korlátozás. Határellenőrzés lesz a szlovén és osztrák határon. Tilos lesz a 100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri esemény megrendezése, ez a szórakozóhelyekre, színházakra is érvényes.

Rendszeres kapcsolattartást ígért a parlamenti frakciókkal a koronavírus-járvány ügyében a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Parlamentben tartott megbeszélés után elmondta: ahhoz is kérik a frakciók támogatását, hogy a kormány által meghirdetett veszélyhelyzet 15 napnál tovább maradjon hatályban. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt mondta: minden olyan parlamenti lépést megtesznek, amire szükség van a járvány megelőzéséért, az emberek megsegítéséért. Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese kifogásolta, hogy a kormány nem döntött az iskolák bezárásáról, és javasolta, hogy külön folyosót hozzanak létre az országon áthaladó vendégmunkásoknak. Schmuck Erzsébet LMP-társelnök konstruktív együttműködést ígért a járvány elleni fellépésben.

A Magyar Honvédségnek a koronavírus okozta különleges helyzetből adódó tennivalók mellett el kell látnia a hagyományos feladatait – jelentette ki a honvédelmi államtitkár.Németh Szilárd a legfontosabbnak a légtérvédelmet nevezte. Ennek érdekében a pilóták három váltásban, térben is időben teljesen elszigetelten állnak a katonák rendelkezésre a feladatok ellátására.

Világjárvánnyá nyilvánította az új típusú koronavírus okozta fertőzést az Egészségügyi Világszervezet.Tedrosz Adamon Gebrejeszusz főigazgató elmondta: az utóbbi két hétben 13-szorosára emelkedett a Kínán kívül észlelt fertőzések száma. Aggasztónak nevezte a vírus súlyosságának és terjedésének szintjét, illetve a sokfelé tapasztalható tétlenséget.

Olaszországban egy nap alatt csaknem kétszázzal nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma és több mint kétezerrel a fertőzötteké. Az olasz polgári védelmi hatóság 827 halottról és 12.462 diagnosztizált esetről számolt be. A római kormány hétfőn az egész országra kiterjesztette a legmagasabb fokozatú óvintézkedéseket. Lombardia kormányzója az újabb 1300 fertőzött miatt további szigorítást szorgalmazott.

Erőteljes, összehangolt, közös európai választ és szolidaritást tart szükségesnek az új típusú koronavírus-fertőzés okozta válságra az Európai Bizottság elnöke és olasz kormányfő. Ursula von der Leyen és Giuseppe Conte egyetértett abban, hogy közösségi szinten fokozni kell a gyógyszer- és vakcinakutatást, a tagállamoknak pedig együtt kell dolgozniuk azért, hogy a létfontosságú egészségügyi készletek oda kerüljenek, ahol azokra szükség van.

Törölte 23 ezer áprilisi járatát a Lufthansa csoport a kononavírus-járvány miatt.A legnagyobb német légitársaság szerint a foglalások visszaesése és a lemondott utazások számának növekedése drámai méreteket ölt.

Szeptember 7-ig meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta országos válsághelyzetet a kormány, amely határozott a déli határ védelmének megerősítéséről is - mondta el a belügyi államtitkár. Kontrát Károly az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén beszámolt arról, hogy az uniós belügyminiszterek legutóbbi találkozójukon egyetértettek a külső határok kiemelt védelmében.

Magyarország és Észtország közösen támogatja majd az üldözött keresztény közösségeket a Közel-Keleten, elsőként Jordániában. Ebben a külgazdasági és külügyminiszter állapodott meg tallini látogatásán hivatali partnerével.

Nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a Viking szállodahajó ukrán hajóskapitánya, aki a vád szerint felelős a Hableány sétahajó tavaly májusi tragédiájáért. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje 9 év börtönre az ukrán kapitányt, ha beismeri bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Az Egyesült Államokban 23 év börtönbüntetésre ítélte az illetékes manhattani bíróság Harvey Weinsteint. Az 67 éves egykori hollywoodi filmmogult az esküdtszék februárban nyilvánította bűnösnek egykori munkatársa és egy színésznőjelölt megerőszakolásában.