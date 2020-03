Kocsis Máté: politikai vitáknak a koronavírusügyben nincs helye

Az egyeztetésen - amelyen tájékoztatást adtak a frakciók képviselőinek a kormány birtokában lévő információkról - minden parlamenti párt képviseltette magát.

Gulyás Gergely újságírók előtt úgy fogalmazott: a mostani válsághelyzetben még az ellenfelekkel is szükség van partneri viszony kialakítására, ezért rendszeres lesz a kapcsolattartás a frakciók képviselőivel. Ahhoz, hogy a kormány által meghirdetett veszélyhelyzet 15 napnál tovább maradjon hatályban, az Országgyűlés hozzájárulására is szükség lesz, ehhez is kérik a frakciók támogatását.

A kormány mindent megtett a koronavírus megjelenésének első pillanatától kezdve a védekezés eredményessége érdekében. A helyzet nehéz, a fertőzések száma "nyilván nőni fog", az az érdeke az ország egészének, ellenzéknek és kormánypártoknak egyaránt, hogy a védekezés során minden feltétel biztosított legyen az Országgyűlés részéről - hangsúlyozta.

Arra a felvetésre, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította a vírus terjedését, azt mondta: a kormány eddig is világjárványként tekintett a koronavírusra, a WHO minősítése azt a tényt erősítette meg, amit mindannyian ismernek.

Jelezte: a kormány által kihirdetett határozat március 26-ig hatályban van parlamenti döntés nélkül, eddig kell döntenie az Országgyűlésnek, hogy ezt a felhatalmazást a kormánynak a továbbiakban is megadja-e.

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető közölte:

a tervek szerint minden héten lesz egyeztetés;

március 24-én kell döntenie az Országgyűlésnek, hogy - adott esetben - a veszélyhelyzet meghosszabbítható legyen. Megjegyezte: a meghosszabbítás 15 napnál rövidebb és hosszabb időtartamra is szólhat. A döntéshez egyszerű többség kell - mondta.

Értékelése szerint az egyeztetésen a vita alapvetően konstruktív volt, még ha nem is mindenki találta meg a megfelelő hangnemet. Mivel még csak "befelé mennek a problémába", a legszélesebb körű összefogásra és együttműködésre van szükség, erre kérték az ellenzéki pártokat és erre kaptak tőlük támogatást.

Meggyőződésük, hogy a politikai vitáknak a koronavírusügyben nincs helye - mondta. Az ellenzék jó pár javaslatát meghallgatták, Gulyás Gergely néhány kezdeményezést megfontolt és kormány elé is visz - mondta Kocsis Máté.

Kérdésre válaszolva közölte:

a parlament munkájának szüneteltetését a Fidesz-frakció nem javasolja, amíg másoknak dolgozni kell, addig az Országgyűlésnek is így kell tennie.

Minden opcióra fel kell készülni, a parlament működni fog, és minden tagja részt fog venni a munkában, így nyilatkoztak az ellenzéki pártok is - fogalmazott a kormánypárti politikus.

Az MSZP szombati kongresszusának megtartásáról azt mondta: egy ilyen helyzetben ennek rossz üzenete van, a Fidesz még akkor is halasztott el kongresszust, amikor a párizsi terrortámadások voltak. Az MSZP saját felelőssége, ha így dönt, azt kívánja, hogy mindenki olyan egészségesen távozzon onnan, ahogy érkezett - mondta Kocsis Máté.

Harrach Péter KDNP-frakcióvezető kiemelte: jó érzés volt tapasztalni, hogy a kormány és a politikai pártok képviselői felelősen tárgyaltak, megcsillant az együttműködés és a közös politikai felelősség "léte", ez a parlament életében új jelenség.

Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese szintén a rendszeres egyeztetés fontosságát emelte ki. Minden olyan parlamenti lépést megtesznek, amire szükség van a járvány megelőzéséért, az emberek megsegítéséért - szögezte le.

Közlése szerint az ellenzékiek elmondták "kritikáikat, félelmeiket, fenntartásaikat a helyzet kormányzati kezelésével kapcsolatban", de esélyt kell adni arra, hogy ezekben változás lesz, így kifogásaikat nem kívánta részletezni.

Az MSZP hétvégére tervezett kongresszusáról kérdésre azt mondta: mindent az előírások szerint rendeznek meg;

"zárt, viszonylag gyors, akár egy óra, másfél óra alatt lezavart, valóban csak döntéshozó kongresszust kívánunk tartani".

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese kifogásaik - köztük az iskolabezárások elmaradásának - hangoztatása mellett jelezte, támogatják a járvány megfékezésére tett intézkedéseket.

Javaslataik között említette egy olyan közúti folyosó létrehozását, amellyel "biztonsággal kezelni lehet" a kontinens nyugati felén dolgozó kelet-európai vendégmunkások áthaladását az országon. Felvetette: az eddig nem látott, nem ismert rendkívüli jogrend felelős fellépést, "bölcs belátást" igényel az ellenzéki pártoktól.

Schmuck Erzsébet LMP-társelnök arról beszélt: az ellenzéki pártok érzik a felelősségüket a járvány hatékony megelőzésében és a közös cselekvésben. "Mi úgy kívánunk részt venni az elkövetkező időszakban ebben a munkában, hogy konstruktívak legyünk és tényleg közösen, pártérdekeken felül együttműködjünk, és minél sikeresebb legyen a koronavírus-járvány megfékezése" - mondta.

Burány Sándor, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott: "nem engedhető meg, hogy ne legyen szinkron a kormányon belül" a helyzet kezelésében. Példaként hozta, hogy Európa leginkább fertőzött államában a magyar külképviselet a magyarok hazautazásához semmilyen támogatást nem tudott adni, idehaza pedig semmilyen protokoll nincs az érkezők fogadására, vizsgálatára.

Felvetette, hogy újra kellene szabályozni az évente 700 ezer turista által felkeresett Országház látogatási rendjét. Szóvá tette a fertőtlenítési lehetőségek szerény volta miatt szerinte "közveszélyes" állapotokat, és a látogatások korlátozását is lehetőségként említette.