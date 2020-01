Ha ezeket látja a gyereken, elkezdhet gyanakodni

Miután a gyerekek függő viszonyban vannak a felnőttekkel szemben, elvégre gondozás és odafigyelés nélkül nem tudnának életképesek lenni, nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy jó kapcsolatban legyenek a szüleikkel – hangsúlyozta Bodnár Csilla gyermekklinikai szakpszichológus az InfoRádióban. Vannak gyerekek, akik nagyon érdeklődők, kíváncsiak, és szívesen tanulnak meg új dolgokat, nemcsak a környezetük miatt, hanem mert szeretik is ezt csinálni – őket jól teljesítő gyerekeknek nevezik. És vannak azok a gyerekek, akik nem képesek mindig megfelelni az elvárásoknak, vagy nem olyan könnyen, de önmagukat is megfeszítve, eltitkolva a nehézségeiket, boldogságot szeretnének okozni a felnőtteknek. Ha pedig ez nem sikerül, bűntudatot élnek meg. Hasonló a helyzet azoknál, akiknek az érdeklődése más irányba mutat, de lemondanak arról a felnőttek örömének megteremtése érdekében.

Az utóbbi csoportnál nem ritkák az olyan tünetek, mint a diszkonfortérzés és az erős szorongás, miután túl nagy stresszel próbálnak helyt állni a különféle helyzetekben. Bár nem egyértelmű, hogy a tünetek egy típusú helyzetre utalnak, főként kisebb korban

mindenképp intő jel lehet, ha funkcionális képességekben visszaesik a gyermek

– emelte ki a szakember. Például vizelet- és széklettartási problémái lesznek, változás áll be az evési és alvási szokásaiban, de gyakori jel a körömrágás, ami már a nagyobb gyerekekre is jellemző, súlyosabb esetben vegetatív tünetek (kézremegés, izzadás), valamint beszéddel kapcsolatos gondok is felléphetnek. Nagyobb gyerekeknél árulkodó lehet továbbá, ha próbálják elkerülni azokat a helyzeteket, amiktől tartanak vagy félnek, akár színlelt betegséggel, akár pszichoszomatikus tünetekkel. „Ezek mind-mind arra utalnak, hogy a gyerek szorong” – ismételte meg Bodnár Csilla.

