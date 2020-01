Vitézy Dávid: az ötös metró fejlesztése már a kivitelezésre alkalmas tervekről szól

Az ötös metró, vagyis az új HÉV fejlesztése már nem csak koncepciókról, hanem kivitelezésre alkalmas tervekről szól - hangsúlyozta Vitézy Dávid az InfoRádió Aréna című műsorában. A terv szerint a csepeli és ráckevei HÉV-et meghosszabbítják a Kálvin térig a föld alatt, majd később összekapcsolják a szentendrei hévvel is.

A vezérigazgató elképzelései szerint a Budapest Fejlesztési Központ elkészíti továbbá a vasútvonalak Duna alatti összekötésének megvalósíthatósági tanulmányát is. Ez megmutathatja, hogy jelenlegi fejpályaudvarok helyett érdemes-e az átmenő vasúti rendszert kiépíteni, mint több európai városban.

Sok tárgyalni való van a reptéri vasút ügyében

A vasút megvalósítására kész koncepció van, aminek a lényege, hogy a Budapestet Debrecennel összekötő, reptérhez közeli, de a 2-es terminált nem érintő vasútvonal két új vágányt kapna, ám ezek még az 1-es terminál előtt elválnának a mai vasútvonaltól, részben egy alagúton jutnának el a 2-es terminálhoz, és Monor után ágaznának vissza a vasúti fővonalba.

"Így nemcsak egy reptéri expresszvonatot lehetne fenntartani, de a Debrecen-Nyíregyháza-Kecskemét-Szeged felől érkező távolsági vonatok, és a Szolnok felől érkező zónázó, vagyis gyorsított elővárosi vonatok is áthaladhatnak a 2-es terminálon, így a keleti országrészt, és majd a körvasútsoral a nyugati országrészt is átszállást nélkül köthetik be a reptérhez. Ezért azt gondolom, ez egy jól átgondolt fejlesztés" - fejtette ki Vitézy Dávid.

A reptérről a Nyugati pályaudvarra, valamint még két fő irányba, a Keleti felé (például egy reptéri célvonat) vagy Kőbánya-Kispesten való megállás után a Duna felé is mehetnek, és utóbbi esetben rákanyarodhatnak arra a körvasútra, aminek felesztése szintén hamarosan elindulhat. Megállhatnak ennek révén majd az új megállóban a Soroksári útnál a Művészetek Palotájánál, a Népligetnél, akár Kelenföldön is, sőt elvihető a vonal Székesfehérvárra is.

A projekt sok fejlesztést igényel még, érinti például a repülőtér technológiai leszállítási rendszereit, amelyeket át kell alakítani emiatt. "Meg kell még állapodni a repülőtér tulajdonosaival is, a légikikötő privatizációjakor ugyanis nemhogy nem kötelezték az új tulajdonost a vasút megépítésére, de még arra sem, hogy a vasút nyomvonalának biztosítását sem írták elő" - magyarázta Vitézy Dávid. A Budapest Fejlesztési Központ vezetője mindazonáltal optimista, és úgy véli, ezeket a problémákat meg fogják oldani.

Vitézy Dávid az Arénában - 1. rész

Vitézy Dávid az Arénában - 2. rész

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi