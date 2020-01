Karácsony Gergely reagált Vitézy Dávid kinevezésére

Örül a Budapest Fejlesztési Központ létrehozásának és Vitézy Dávid kinevezésének Karácsony Gergely. A főpolgármester a közösségi oldalán közölte: ezek szerint Budapest fejlesztése a cél, és a kinevezett vezérigazgató szaktudását nagyra becsüli.

„Egy azonban világos kell legyen mindenki számára: lehet alternatív városházát építeni a kormányban, de a program, amit megvalósít, csakis egy lehet. Mégpedig az, amire a budapestiek világos és egyértelmű felhatalmazást adtak október 13-án. Az a program, ami elveiben, megközelítésében különbözik mindattól, amit ez a kormány tesz az országgal. Az én programom” - írta.

Karácsony Gergely kiemelt azt is: arról tájékoztatták, hogy az eddigieken felül nem adja meg a kormány a Lánchíd felújításához szükséges támogatást.

Mint kedden bejelentették, a Budapest Fejlesztési Központa kormányzati Budapest-politika szakmai műhelye lesz. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a szervezet a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja átalakulásával jön létre Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányításával.

A központ feladata a városépítésben való közreműködés, a közlekedés- és várostervezési munka elvégzése és a fővárosi önkormányzattal való együttműködés. A központ emellett városkutatásokat folytat, gyűjti a nemzetközi tapasztalatokat, valamint szakmai konferenciákat, társadalmi párbeszédet is szervez majd budapesti ügyekben.

Közben a Budapesti Fejlesztési Központ közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő Lánchíd felújítására Tarlós István korábbi főpolgármester a kormánytól hatmilliárd forint támogatást kért;

ez az összeg Karácsony Gergelynek is rendelkezésére áll.

Hozzátették azt is, hogy a főváros a felújítást célzó közbeszerzésen túlárazott ajánlatokat kapott. "A városvezetés az elmúlt 100 napban számtalan intézkedést tehetett volna és tehetne még most is azért, hogy olcsóbb legyen a munka"- jelezték.

A Budapest Fejlesztési Központ felhívta a figyelmet arra is, hogy főváros árfelülvizsgálatot rendelhet el, csökkentheti a műszaki tartalmat, tárgyalásokat kezdhet az ajánlattevőkkel, szigorú árlicitet tarthat vagy teljesen új közbeszerzést folytathat le szigorúbb feltételekkel.

"Azt javasoljuk a budapesti városvezetésnek, hogy éljen bátran a közbeszerzés lehetőségeivel, folytasson le egy új, szigorúbb eljárást. Lépjen fel a túlárazás ellen és mutassa meg: az új városvezetés képes olcsóbban elvégezni a beruházást" - fogalmaztak.

Hangsúlyozták: ha a városvezetés ugyanarra a munkára olcsóbb ajánlatokat kap, "a kormány akkor sem fogja csökkenteni a hatmilliárdos támogatást, arra biztosan számíthat a főváros".

