Ez nemcsak fővárosi ügy, hanem az ország összes hulladékgazdálkodási cégét érinti, vidéken is - emelte ki kezdésként Mártha Imre, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) felügyelő bizottságának elnöke az InfoRádióban. Mint mondta, korábban a rendszer úgy működött, hogy a hulladékgazdálkodási cég kiszámlázta az ügyfeleinek a szolgáltatási díjakat, amit azok befizettek, és a beérkező összegből a cég gazdálkodott. Azután létrejött a köznyelvbe kukaholdingként bevonult, állami tulajdonú Nemzeti Hulladékkezelő Koordináló és Vagyonkezelési Zrt. (NHKV), amely a miatta módosított törvény szerint a szolgáltatók helyett számláz az ügyfeleknek.

"A pénz ilyenkor elkezd utazni:

az ügyfél fizet a kukaholdingnak, ami általában jóval később, általában negyed-fél évvel később utalja ezt az összeget - vagy valamilyen módosított részét - a szolgáltató cég, jelen esetben az FKF Zrt. felé. Ez egyrészt zavaros, másrészt nagy késéseket okoz, ráadásul elválasztja az ügyfelet a szolgáltatótól, sokkal nehezebb számonkérni és behajtani. És ezeknél is nagyobb probléma, hogy

a kukaholding néhány hete arról küldött értesítést, az eddigi megállapodástól eltérően a beszedett pénzt már nem is fogja teljes összegben továbbutalni az FKF-nek, hanem különböző dolgokat levon belőle, és a levonás akár a pénz egyharmadát is kiteheti"

- részletezte a legújabb fejleményt a budapesti hulladékgazdálkodási cég felügyelő-bizottságának elnöke. Vagyis a probléma Mártha Imre szerint abból adódik, hogy a fővárosiaktól beszedett évi mintegy 31 milliárd forintnyi hulladékgazdálkodási árbevételt az NHKV nem akarja teljes mértékben odaadni az FKF-nek, hanem ebből nagy összeget von le a közterület-fenntartó által nem ismert célokra.

Az FKF szerint a kukaholding a törvényi szabályozásra hivatkozik, ami viszont véleményük szerint elég zavaros, mert ad bizonyos jogosítványokat a kukaholdingnak, de ezzel együtt az FKF csak azt szeretné, hogy

az ne történjen meg, hogy az általuk elvégzett munka után járó összeg ne jusson el hozzájuk,

hanem számukra ismeretlen célokra elfolyjon. Mártha Imre hangúlyozta, hogy a rendszer a Tarlós István vezette időszakban is levonás nélkül működött, szeretnék, ha továbbra is változatlan formában történne az átutalás.

Karácsony Gergely főpolgármester tárgyalni fog a kormánnyal, erről kedd este számolt be a közösségi oldalán. Az FKF Zrt. egy "szenvedő alany" ebben az ügyben, tenni semmit sem tud azon kívül, hogy eddig tárgyalt, és most jelzi a problémát, hiszen a kukaholding egy állami szervezet.

Az FKF Zrt. jelenleg jogilag nem tud kilépni a kukaholdingból, de "vizsgálat tárgyát képezi, lehet-e olyan jogszerű megoldás, ami a kilépéshez vezethet.

Megjegyzem, ha ez a lehetőség adott lenne, az ország többi hulladékgazdálkodási cégének 90 százaléka másnap ugyanúgy kilépne, mint a budapesti"

- véli Mártha Imre.

Az FKF és a kukaholding szintjén tehát kimerültek a továbblépési lehetőségek, csak "mindenki mondja a magáét". A szakember kifejtette: a fővárosnak és az államnak kell ezt megbeszélnie, ami viszont nem tarthat soká, ugyanis ha

2020 első negyedévében (január–március) már csak a csökkentett összeget utalja át a kukaholding, akkor annak nagyon gyorsan szolgáltatás-fennakadás lesz a vége

- tette egyértelművé a helyzet súlyosságát a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felügyelő-bizottságának elnöke. Hozzátette: mivel 9 éve ugyanazok a hatóságilag rögzített árak vannak érvényben, azóta nem volt áremelés, ezért már most is feszített üzemmenetben dolgoznak Budapesten és országszerte is a hulladékgazdálkodási cégek. "A csökkentett pénznek ilyen körülmények között bizony szolgáltatásfennakadás is lehet a következménye, ahogy ez már megtörtént a Tarlós-korszakban is, amikor a finanszírozási nehézségek lyukat ütöttek a rendszeren. Én minden erőmmel azon vagyok, hogy ez még egyszer ne történhessen meg" - tette hozzá Mártha Imre.

