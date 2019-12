Januártól ingyenes lesz a meddőségkezelés - a nap hírei

Januártól ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - jelentette be a családügyi államtitkár. Novák Katalin közölte: júliustól a meddőségi vizsgálat is ingyenes lesz a nők és a férfiak számára. Emellett 6 meddőségi központot államosítottak - az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Pluszpénzt kapnak a kórházak, az adósságokról pedig a kormány tárgyal a beszállítókkal - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, hogy a kormány 79,4 milliárd forintról döntött. A tárcavezető beszélt arról is, hogy még folynak a tárgyalások a minimálbérről. Elhangzott az is, hogy nem lesz új Nemzeti Alaptanterv, a régit módosítják. Gulyás Gergely a győri gyermekgyilkosság kapcsán azt emelte ki, hogy a kormány szándékos emberölés esetén kizárná a feltételes szabadságra bocsátást a jövőben.

Bizonytalanná vált az állatkerti Biodóm sorsa, miután az építkezés befejezéséhez még 20 milliárd forint hiányzik. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy a beruházással kapcsolatban nincs több teendője a kormánynak, amely már eddig is sok pénzt adott erre.

A korábban tervezettnél nagyobb gazdasági növekedésre számít a jegybank az idei és a következő évre is. Inflációs jelentésében a Nemzeti Bank idén 4,9 százalékos, jövőre 3,7 százalékos bővüléssel számít.

Megkezdődött a 2020-as felsőoktatási felvételi eljárás, már lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre. Az Innovációs minisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet, hogy mostantól előírás egy emelt szintű érettségi vizsga megléte minden képzési területen.

Csaknem 60 ezer doboz ajándékot gyűjtött össze az idei Cipősdoboz Akcióban a Baptista Szeretetszolgálat. A karácsonyi jótékonysági akció célja ismét az volt, hogy a kezdeményezéshez csatlakozók szebbé tegyék a rászoruló gyerekek karácsonyát.

Az új brit kormány elsődleges feladatának tekinti az Egyesült Királyság kiléptetését az Európai Unióból a távozás január 31-i határnapján. Ez áll Boris Johnson kormányának törvényalkotási és cselekvési programjában, amelyet a hagyományoknak megfelelően a királynő ismertetett a Lordok Házában.

Mindkét vádpontban jóváhagyta az amerikai elnök alkotmányos felelősségre vonásának elindítását a washingtoni képviselőház. A demokrata képviselők által megszavazott határozat szerint Donald Trump visszaélt a hatalmával és akadályozta a kongresszus munkáját. A Fehér Ház szerint a republikánus többségű szenátus tisztázni fogja az elnököt a vádak alól.