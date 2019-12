Rettegnek a BKV-sofőrök, telefonos segítséget kérnek

Tömegével fogják panaszbejelentéssel ostromolni mostantól a BKV járművezetői is a BKK telefonvonalát, amelyet kizárólag azért üzemeltet a cég, hogy az utasok „feljelenthessék” a nekik nem tetsző sofőröket. Erre ráadásul a napokban nyilvános felhívásban is buzdította az utasokat a cég.

A BKV-sofőröknél ez a kivételesen méltatlan eljárás kiverte a biztosítékot, hiszen naponta többféle bántalmazást kell elszenvedniük az utasoktól: szóban és tettleg is rendszeresen vegzálják, még a forgalmi dugók miatt is képesek leköpdösni, akár megütni is őket. Mégsem kapnak védelmet. Ez tarthatatlan és végtelenül veszélyes – jelentette ki Naszályi Gábor. A cégnél működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökségének a tagja szerint betelt a pohár: a sofőrök védelmet kérnek. A járművezetők közfeladatot ellátó személyek, ezért fokozott védelemben kellene részesíteni őket – érvel az elnök.

Máris elkezdődött egy figyelemfelkeltő megmozdulás:

sorra hívják a járművezetők is azt a panaszvonalat, amelyet a BKK kizárólag az utasok bejelentéseinek fogadására működtet.

Az elnök arra buzdítja BKV-s kollégáit, hogy minél többen tegyék ezt. Tömegével fogják hívni a számot és bejelentést tesznek egészen addig, amíg nem kapnak kellő figyelmet és védelmet – jelentette ki.

Elvárják, hogy a munkáltató védje meg őket az utasok dühétől, ha másként nem megy, akkor biztonsági őrökkel. Vannak olyan „fekete” vonalak, amelyeken köztudottan rendszeres a buszsofőrök elleni támadás, kezdetnek legalább az ott közlekedő buszokra, főleg csúcsidőben lenne fontos erősítést küldeni. Igaz, a járművek többségében van belső kamera, ám a megállókból érkező hangot és képet egyik sem rögzíti, így gyakran csak az kerül rá a felvételre, amit a járművezető reagál egy durva provokációra, támadásra. Éppen ezért a járművezetők igen nehezen tudják bizonyítani az ártatlanságukat egy összetűzésben. Ráadásul ott helyben csak akkor kapnak segítséget – többnyire rendőrit –, amikor már ütik őket az utasok.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán