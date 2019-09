Előbb érkezik a 10 fokos lehűlés - animáció

Vasárnap még marad a meleg, nyári idő sok napsütéssel, legfeljebb északnyugaton és a középső tájakon lehet kisebb zápor, zivatar. A Dunántúl északi felén élénk lehet a délies szél. Nem lesz front térségünkben.

Délután 30-35 fokos maximumok várhatók.

A legfrissebb prognózisok alapján viszont a jövő hét első napjai meghozzák a változást időjárásunkban. Várhatóan az északnyugati tájakra már

hétfő napközben megérkezik a hidegfront,

a légmozgás északnyugatira fordul, eleinte megélénkül, majd az esti órákban a Dunántúlon meg is erősödik - írta az Időkép.

Az éjszaka folyamán egyre nagyobb területen feltámad a szél, nyugaton viharos széllökések is lehetnek. Kezdetben északon, északnyugaton, estétől a Dunántúlon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A zivatarcellákat heves kísérőjelenségek, mint jégeső, felhőszakadás is kísérhetik.

Kezdetét veszi a lehűlés, északnyugaton a legmelegebb órákban is 30 fok alatt marad a hőmérséklet, máshol azonban még 30 fok feletti értékekre, kánikulára számíthatunk napközben.

