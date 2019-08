A nyugdíjasok rezsiutalványt, a közfoglalkoztatottak pedig egyszeri pluszjuttatást kapnak az ősszel - a nap hírei

A nyugdíjasok rezsiutalványt, a közfoglalkoztatottak pedig egyszeri pluszjuttatást kapnak ősszel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón közölte: szeptember 30-ig minden nyugdíjas 9 ezer forint értékű utalványt kap, amellyel áram és gázszámla lesz fizethető. Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy 54 ezer forintos egyszeri pluszjuttatást kapnak a közfoglalkoztatottak.

A kormány vizsgálja, hogy a felsőoktatásban szükség van-e bármilyen modellváltásra, de ez független attól, hogy a terület átkerül az innovációs tárcához - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a szeptemberi változástól azt várja a kormány, hogy a gazdaság igényeire és a kutatás-fejlesztési szempontokra sokkal jobban tud tekintettel lenni a felsőoktatás vezetése, ha az innovációs tárcánál van.

A Művészetek Palotáját vezető Káel Csaba lesz az új filmügyi kormánybiztos - hangzott el a Kormányinfón. Gulyás Gergely miniszter azt mondta: az Andy Vajna halála óta eltelt időben a kormány úgy látta, hogy a hatékony filmirányításhoz egyszemélyi felelősre van szükség.

Szeptembertől a fővárosi közösségi közlekedés teljes hálózatán használható lesz az elektronikus jegyrendszer, a hónap végétől pedig már bérletet is lehet majd ezzel vásárolni - jelentette be a főpolgármester. Tarlós István az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy újraválasztása esetén a környezetvédelemre és a hajléktalankérdésre fektetne fokozott hangsúlyt a következő ciklusban. A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a környezetvédelem kérdésének fő elemeként említette a közlekedést, a klímavédelmet és a zöld infrastruktúra fejlesztését.

Az éves előirányzat 35,3 százaléka, vagyis összesen 352,7 milliárd forint volt az államháztartás első héthavi hiánya. A Pénzügyminisztérium szerint így továbbra is teljesíthető a 2019 egészére kitűzött 1,8 százalékos, GDP-arányos hiánycél. A tárca azt is közölte, hogy júliusban többlettel zárt a költségvetés.

Idei mélypontjára gyengült a forint az euróval szemben. Az unós fizetőeszköz jegyzése pénteken napközben elérte a 329 forint 56 fillért. A svájci frankkal szemben is gyengült a magyar deviza: az árfolyam 303 forint 12 fillérre emelkedett. Az amerikai dollár jegyzése 295 forint 60 fillérre csökkent.

Dinnyefogyasztást ösztönző kampányt indított az Agrármarketing Centrum. Az akcióval az idén hosszabb, szeptember végéig tartó dinnyeszezonra szeretnék felhívni a figyelmet. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár elmondta: az idén várhatóan mintegy 180 ezer tonna lesz a hazai dinnyetermés.

Különösen jelenős kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt elrendelte a nyomozást a Microsoft ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség,. A vádhatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy július végén a Microsoft egy amerikai eljárásban beismerte: több más állam mellett Magyarországon is kenőpénzekkel értékesített szoftverlicenszeket kormányzati szervezeteknek. Az amerikai hír után itthon két feljelentés is érkezett az ügyben.

Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Demeter Mártát, aki ellen hivatali visszaélés miatt folyik nyomozás. Az LMP-s politikus vallomást nem tett, panasszal élt a gyanúsítás ellen. A Központi Nyomozó Főügyészség közleményében azt írta: az országgyűlési képviselő tavaly szeptemberben a közösségi oldalán azt írta, hogy a Magyar Honvédség törvénysértő módon szállította a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját. Utóbb kiderült, hogy az érintett egy katona gyermeke volt.

Olaszországban megkezdte a kormányalakítási egyeztetést az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt. Az eddigi kormánypárt frakcióvezetője megjegyezte: az Öt Csillag semmilyen más politikai erővel nem folytat egyeztetést, és garanciákat vár a római parlament létszámcsökkentésének elfogadására. A balközép Demokrata Párt küldöttségének vezetője szerint nincsenek leküzdhetetlen akadályok a két politikai erő között.

Lengyelországban véget ért a csütörtöki vihar utáni mentőakció a Tátrában, és valamennyi keresett személy biztonságban van - közölte a zakopanei rendőrség. A hirtelen kitört zivatarban villámcsapások öltek meg összesen 5 embert a hegység lengyel és szlovák oldalán. A zakopanei kórház orvosai 156 sérültnek nyújtottak segítséget.