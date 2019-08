Pénteken délelőtt tette közzé tájékoztatóját a szaktárca az államháztartás legutóbbi részletes adatairól. Eszerint, mint írják 37,2 milliárd forintos lett az államháztartás többlete vagyis a bevételek túlszárnyalták a kiadási oldalt. A kedvező egyenleg hatására az év hét hónapja alatt az egész évre tervezett hiánynak mindössze alig több mint harmada 35 százaléka teljesült.

A Portfolio elemzője szerint korábban is volt már havi szinten jelentkező szufficit, most azonban igen támogató a bevételi oldal, részletezte Csiki Gergely korábban az InfoRádióban. Minden főbb adónemből látványosan felülteljesít a költségvetés, áfából például 410 milliárddal több érkezett be az első hét hónapban, és az szja-bevételek is 127 milliárddal teljesítik felül a tavalyi összeget, miközben a járulékok összege is 310 milliárddal magasabb, mint 2018-ban ugyanekkor. Elsősorban tehát a bevételi oldal támogatja a költségvetést.

A pénteki összefoglalóban a minisztérium kiemeli: folyamatosan bővül a lakossági fogyasztás, valamint a kormány gazdaságfehérítő intézkedései ugyancsak támogatják a költségvetési bevételek emelkedését így megjegyzik, hogy a 2019 egészére kitűzött 1,8%-os, GDP arányában mért hiánycél továbbra is teljesíthető.

A Pénzügyminisztérium közlése az államkötvényekre is kitér: rögzítik, hogy július végéig Magyar Állampapír Plusz állománya a júniusi 882,7 milliárd forintról július végére 1416,6 milliárd forintra növekedett, viszont ezzel párhuzamosan több állampapír meglévő állománya csökkent. A tárca közlése elismeri, hogy ezek oka részben az, hogy a korábbi állampapírokban őrzött befektetések a Magyar Állampapír Plusznál jelentek meg.

Nyitókép: Pixabay