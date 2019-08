Tovább emelkedett a tátrai vihar sérültjeinek száma

Öt halálos áldozata és száznál is több sebesültje van a Nyugati-Tátrában csütörtökön hirtelen lecsapott viharnak. A hegyvonulat lengyel oldalán négy embert csapott agyon a villám, köztük két gyermeket. A Tátra szlovák oldalán egy cseh turistát ért villámcsapás, ő szintén életét vesztette.

Csütörtökön reggel még napos idő volt a Tátrában, ezért a nem kedvező időjárás-előrejelzés ellenére is sokan indultak hegyi túrákra. Délután azonban olyan égiháború érkezett, amelynek halálos áldozatai és sebesültjei is voltak.

Több ezren voltak a hegyekben Csütörtök reggel napos idő volt a lengyel Tátrában, a térségben ezrek indultak hegyi túrákra, a TOPR szerint csak a Giewont irányában délelőtt akár ötezren is túrázhattak. A vihar okozta szerencsétlenség miatt Zakopane polgármestere péntektől háromnapos gyászt hirdetett.

A szlovák hegyi mentők hivatalos weboldalán szereplő információk szerint elsőként egy cseh nő kért segítséget, aki egy másik túrázóval együtt a Banikov hegycsúcson tartózkodott. Mindkettejüket villámcsapás érte, a nőnek a lába sérült meg, a társát a lökéshullám a Banikov-medencébe taszította. A hegyi mentők a légi mentőktől kértek segítséget. Előbbieket helikopterrel szállították a baleset helyszínére. A nőt elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították, lezuhant társán azonban már nem tudtak segíteni. Az illető több száz métert zuhant, a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

A Pahola-csúcs térségében villámcsapás ért egy szlovák túrázót is, aki rövid időre elveszítette az eszméletét és lebénult. Az illetőt a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd helikopterrel őt is kórházba szállították. Két további személy is megsérült, az egyik súlyosan, a másik könnyebben. A mentőakcióban összesen 50 hegyi mentő és két mentőhelikopter vett részt.

A lengyel oldalon Zakopane fölött, a Giewont-csúcs volt a villámokat szóró égzengés gócpontja,

s ez sokkal intenzívebbnek bizonyult a szlovák oldalon történt pusztításnál. A rendkívül heves viharban négyen – egy tízéves lány, egy tizenhárom éves fiú és két felnőtt – veszítették életüket a villámcsapásoktól.

A csütörtöki mentőakciókban helikoptereket, tűzoltókat, rendőröket vetettek be, riadóztatták a mentőszolgálatokat más lengyelországi vajdaságokból is. A zakopanei járási hivatal rendkívüli infóvonalat létesített a károsultak és a hozzátartozóik számára.

Andrzej Duda lengyel elnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, Zakopane polgármestere pedig háromnapos gyászt rendelt el a súlyos tragédia miatt.

Már mindenki biztonságban van Az MTI beszámolója szerint péntek késő délutánra véget ért a mentőakció, már minden, a vihar után keresett személy biztonságban van. A rendőrség péntek reggel még kilenc személyt tartott számon, akik hollétéről a csütörtöki hirtelen, erős villámcsapásokkal járó vihar után a hozzátartozók nem tudtak. Mind a kilenc ember hollétét sikerült megállapítani, biztonságban vannak, a vihar idején nem a tátrai hegycsúcsokon tartózkodtak. A vihar kapcsán a hozzátartozók számára létesített infóvonal továbbá is működik, a rendőrség ennek segítségével folyamatosan tájékoztatást nyújt a térségben tartózkodó, a családtagok által keresett emberek hollétéről, egészségi állapotáról. A tátrai üdülőközpontban, Zakopanéban működő kórház igazgatóhelyettese pénteken elmondta: előző nap 156 sérültnek nyújtottak orvosi segítséget, közülük több mint huszat a térségbeli kórházakba szállítottak súlyos égési sérülésekkel, fej- és végtagsérülésekkel. Zakopanéban továbbá is 27 személy szorul kórházi kezelésre, közülük 22-en stabil állapotban vannak.

Nyitókép: MTI/PAP/Grzegorz Momot