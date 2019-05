Varga Judit: először a "nagy elefántoknak" kell megegyezni a csúcsjelöltről

Jelenleg a Fidesz formailag az Európai Néppárt tagja, és az európai parlamenti választások eredményének fényében zajlik a párbeszéd a felek között - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Varga Judit, a Miniszterelenökség uniós ügyekért felelős államtitkára.

"Meglátjuk, hogy hová vezet, de egyelőre nekünk az a legfontosabb, hogy ha a magyar emberek érdekét az szolgálja jobban, a Néppártban folytatjuk a politizálást, akár a migráció kérdésében, akár az erős nemzetek Európájában, akár a keresztény gyökerek és a kereszténydemokrácia tiszteletben tartásában" - fogalmazott Varga Judit.

A Fidesz tehát ebben a pártcsaládban megy neki a különböző intézményi vezetők megválasztási folyamatának.

A pártcsaládbeli tagság felfüggesztésének tartalmáról Varga Judit elmondta, adott hivatalos rendezvényeken nem volt Fidesz-képviselet a kampány idején,

"most egyelőre van egy párbeszéd".

"Az eredményeket a részletek szintjén is érdemes vizsgálni, mert nem olyan egyszerű, a parlamenti frakciók is csak most ültek össze" - tette hozzá.

Mint rámutatott, a Fidesz 13 helyével az Európai Néppárt legsikeresebb tagja lett az EP-választáson, de csak "a CDU után, hiszen ők az örökös nagyok, de itt nem csak a helyek számát kell nézni, hanem a választói felhatalmazást is, ami a párt mögött áll. Ez az eredmény a társak szemében is tiszteletet parancsol, lehetett érezni a mostani első tanácsülésen is, hogy teljesen más a hangulat."

Az államtitkár szerint

a Fidesz EPP-tagsága a magyar embereken múlik, és a megszerzett mandátumokon, hogy azokkal mennyire tudnak a magyar emberek érdekei szerint élni.

Varga Judit azt mondta, a Néppárt egy keresztény hagyományokra felépült nagy pártcsalád, ami "sajnos amiatt, hogy nagyon sokan vannak benne, nagyon sokféle belső konfliktussal küszködik".

Az intézményi csúcsvezetők megválasztásánál a magyar kormány szorosan együttműködik a V4-ekkel, a mindennapokban viszont már eltérhetnek majd az érdekek, például egy ipari dosszié kinyitásakor.

A csúcsjelölti rendszerrel kapcsolatban nyomatékosította, a már előzetesen megismert csúcsjelöltek közül sem Manfred Weber, sem Frans Timmermans nem támogatható magyar részről, előbbi többek közt azért, mert megszavazta a magyar kormányt elítélő Sargentini-jelentést, később pedig úgy fogalmazott, a magyarok szavazataival nem akar az Európai Bizottság elnöke lenni, ami Varga Judit szerint mélyen sértő. Frans Timmermans pedig vezette az eljárásokat Magyarország ellen, és "hazugságokat terjeszt Magyarországról".

Elöljáróban elmondta még: alapvetés, hogy

a csúcsjelölti kérdésben a "nagy elefántoknak", Németországnak és Franciaországnak kell megegyezni,

akkor fog tudni ez a kérdés továbblendülni.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás