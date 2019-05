Az EP-választási győzelemmel kapcsolatban azt mondta, hogy minden második szavazatot szerettek volna megkapni és ez sikerült.

Az európai politikában most "formálódnak a dolgok", egyeztetések zajlanak, képviselőcsoportok jönnek létre. "Ezzel nekem személyesen kevesebb teendőm van. A figyelmemet arra összpontosítom, hogy a miniszterelnökökre és az ő testületükre, a miniszterek tanácsára milyen hatással van az EP-választásnak. Néhány kormányt - britet, görögöt - ugyanis elsöpört. Tanulságos, hogy a Soros-féle alapítványi rendszer, civil szervezetek, liberális média hálózata által folyamatosan támadott országok vezető pártjai végeztek az élen. Mi közel 53, a lengyelek több mint 40 százalékot értünk el, utánunk jönnek az olaszok Salvini vezetésével, majd az osztrákok. Vagyis a liberális maffia által támadott pártok értek el legjobb eredményt".

Tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk, és ezt a tiszteletet meg is kapta Magyarország a személyemen keresztül, annyi gratulációt kaptam

- mondta a miniszterelnök.

Az unióban most birkózás kezdődik, aminek a tétje az, hogy 4-5 fontos pozícióban milyen vezetői lesznek az EU-nak. "Tettünk egy lépést előre a kormány- és államfők találkozóján a kedd éjszakába nyúló megbeszélésen: kimondtuk, hogy a csúcsjelöltek nem automatikusan jelöltjei a miniszterelnököknek. A szabály az, hogy csak mi jelölhetünk és azt az EP-nek el kell fogadnia".

Orbán Viktor megismételte: csak olyan vezetőt támogat az Európai Bizottság élére, aki jó lesz Magyarországnak, aki tiszteli az európai nemzeteket és akinek személyesen fontos a keresztény kultúra és annak készen áll a megvédésére.

"Több ilyen jelölt is van a tarsolyunkban. A nevekről korai beszélni, de részt veszünk ebben a szabad fogású birkózásban, ami a megfelelő jelöltek megtalálása körül zajlik.

Nemcsak arról beszélünk, hogy Magyarországnak mekkora a súlya, hanem a V4-ek összeadott súlyáról van szó. Mi megegyeztünk kedden néhány személyi döntésben, részben negatív, részben pozitív módon."

Az a korszak, amikor a németek és franciák mintegy tengelyt alkotva eldöntötték, mi legyen az EU-ban, véget ért - mondta a kormányfő. "Megjelentek ugyanis a V4-ek, minket ugyanolyan súllyal kell majd figyelembe venni, mint őket.

Hosszú idő lesz, amíg minket is ilyen súllyal vesznek számításba, de a jelöltek kiválasztásának folyamatával ez megkezdődött".

Az EU jövője

A jelöltekre való egyezkedés árnyékában össze kell állítaniuk a miniszterelnököknek egy stratégiai ágendát tartalmazó dokumentumot. "Ez így volt 5 évvel ezelőtt is. Az EU alapszerződése szerint az európai politika irányát, lényeges tartalmi elemeit a miniszterelnökök határozzák meg, ezt az irányvonalat kell végrehajtania az Európai Bizottságnak. Igaz, az EB néha önálló életre kel, és olyan kezdeményezéseket tesz, amelyekkel elvitatja a miniszterelnökök tanácsának jogát" - magyarázta Orbán Viktor. A stratégiai munkával kapcsolatban kiemelte:

különböző hátterű és gondolkodású miniszterelnökök ülnek együtt, mégis konszenzusra kell jutni.

Ha már van vezető és irányvonalat kijelölő program, jöhetnek a pártkérdések: mi lesz az EPP-vel, a Fidesszel. "Arra számítottunk, hogy folytatódik a néppárt és a szocialisták gyengülése, így is történt. Korábban ha ők megállapodtak valamiben, a többiek csak tudomásul vették. Ám ha most össze is állnak, akkor sincs meg a többség, bonyolultabb megállapodásokra van szükség.

Meglátjuk, milyen irányt vesz az Európai Néppárt és azt tudjuk-e befolyásolni. Ha igen és az megfelel a magyar érdekeknek, akkor maradunk, ha nem, akkor más formációban leszünk jelen"

- mondta Orbán Viktor.

Az MSZP és a DK egyesüléséről szóló híresztelésekkel kapcsolatban azt mondta, inkább csak gratulál a választási eredményhez. "Azt láttuk, hogy Magyarországon inkább ellenzékváltó hangulat van" - tette hozzá, miután a kormány sikereiről beszélt.

Gazdaságvédelmi akcióterv

Elfogadásának két oka van: egyrészt a magyar gyorsulás egy lassuló európai gazdasági térben történik. Ez előbb vagy utóbb, valamilyen formában hatni fog a magyar gazdaság lehetőségeire. "Mi úgy érezzük, jó bőrben vagyunk, az emberek akarnak előrejutni, a munkán keresztül akarnak boldogulni - nem volt ez mindig így - ezért kell néhány intézkedést végrehajtanunk, hogy ez sikerüljön" - hangsúlyozta a kormányfő. Másrészt Brüsszelben születnek olyan gazdaságpolitikai döntések, amelyek károsak Magyarországnak, ezért az akciótervben a növekedést elősegítő lépéseket lehet találni.

"Két dolgot kell egyszerre szem előtt tartanunk" - mondta Orbán Viktor. Egyrészt a modern technológiát megtestesítő tervberuházásokért Magyarországnak is versengenie kell (és ezek egyelőre jórészt külföldi beruházások, a világban mozgó tőkét kell ide vonzani, mert aki nem teszi, az lemarad a fejlődésben), de közben a magyar kkv-kat is segíteni kell, hiszen ezek Magyarországon működnek és magyaroknak adnak munkát, őket segíti a gazdaságvédelmi akcióterv több intézkedése - emlékeztetett a miniszterelnök.

"Mi az adócsökkentés kormánya vagyunk, a 2010-es gazdasági összeomlásnál is ezt tettük". Ha ezt jól csináljuk, ha jól választottuk ki az adócsökkentés által érintett területeket, akkor egy néhány hónapos átmeneti időszak után lendületet kap a gazdaság - fejtette ki Orbán Viktor.

"A magyar gazdaságban most bíznak az emberek, ezért látványos sikert hoz majd az adócsökkentés"

- jelentette ki, hozátéve, hogy az EU növekedése plusz két százalék a cél - "ambiciózus cél, de elérhetőnek tartom" - zárta az interjút.

