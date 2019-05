"Egy perc sem volt cselekedni" - megszólaltak a személyhajósok

A személyhajózás valamennyi közlekedési forma közül a legbiztonságosabb, a szerdaihoz hasonló tömegszerencsétlenség 75 éve történt legutóbb itthon.

A személyhajós társadalom együtt gyászol az áldozatok hozzátartozóival. "Kollégáink sem tudták elhagyni a süllyedő hajót"

- áll a közleményben.

A szövetség emlékeztet arra, hogy a baleset közelében tartózkodó hajók - a Halászbástya és a Hullám motoros - egy percen belül megkezdték a vízbe esett utasok kimentését, és két-két ember életét mentették meg. Büszkék rájuk, mert tudták a kötelességüket, ha nem így tesznek, akkor ma több embert gyászolnánk - írták.

Kitértek arra is, hogy a hajózási szabályzat tételesen meghatározza a hajók között előforduló közlekedési helyzeteket. A szerdai baleset egy megkezdett előzés során történt. Ilyenkor az előzni szándékozó hajónak engedélyt kell kérnie az előtte haladótól, az előzést pedig biztonságos sebességgel úgy kell végrehajtania, hogy a hajók fizikai érintkezése kizárt legyen.

Naponta átlagosan kétszáz budapesti városnéző sétahajózáson vehetnek részt turisták, ehhez képest az utóbbi harminc évben húsznál kevesebbszer fordult elő Magyarországon, hogy egy hajó műszaki hibája miatt komolyabb kényszerintézkedésre volt szükség,

hajót kellett menteni. Ez több tényező eredménye. A többnyire európai uniós szabályok megfelelőek, a hatósági ellenőrzés következetes, a hajósok képzése magas színvonalú - szögezték le.

A baleset akkor következett be, amikor a mintegy négy kilométer hosszú belvárosi Duna-szakaszon átlagosan hetven - 30-135 méter hosszú - hajó közlekedik egyszerre az esti, éjszakai órákban.

A Magyar Hajózási Országos Szövetség kezdeményezésére a hajózási hatóság olyan biztonsági intézkedéseket léptetett hatályba két éve és módosított fél éve, amelyek jelentősen csökkenthetik a veszélyforrásokat. Így például megtiltották a nagy hosszúságú hajók megfordulását, és lényegesen intenzívebb kommunikációt követelnek meg a hajóktól a belvárosi szakaszon.

A hajózási hatóság tételesen meghatározza a csoportos és egyéni mentőeszközök, egyéb felszerelések fajtáját, darabszámát, méretét, elhelyezésének módját, mindezt a hatóságok rendszeresen ellenőrzik. Hiányosság esetén a hajó üzemelését megtilthatják, ami piacvesztéshez, bírsághoz, kártérítéshez vezetne, ezért a hajósok fegyelmezetten betartják a szabályokat. A hajózási szabályok ugyanakkor nagyhajók utasai számára nem írják elő mentőeszköz teljesen felesleges viselését, mivel jól védett a terület, a kiesés veszélye gyakorlatilag nulla, csak veszélyhelyzetben követelik meg mentőeszköz viselését pontosan szabályozott módon. Amikor a hajó vezetője észleli a veszélyhelyzetet, tájékoztatja az utasokat, irányítja biztonságba helyezésüket, szervezett módon képes cselekedni - olvasható a közleményben.

A szerda balesetben minderre a hajó személyzetének nem volt egy perce sem

- emelték ki -, az ütközés észlelése és a hajó teljes elsüllyedése között legfeljebb két perc telt el úgy, hogy a hajó előbb felborult, a mögötte haladó hajó pedig tolta az áramlással szemben, így ebben az esetben nem lehetett intézkedni.

A hajó személyzete is a baleset áldozatául esett - emlékeztetett a közlemény, amelyet a Személyhajósok Szövetségének elnöksége nevében Varga Zsolt elnök és Horváth Imre főtitkár írt alá.

Előzmények

Szerda este negyed 10-kor összeütközött két hajó a Dunán a Parlamentnél: a Hableány nevű turistahajóba hátulról beleütközött egy szállodahajó, felborította, majd maga alá gyűrte. Legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, 21 embert pedig nagy erőkkel keresnek. A Dunára pontont építettek, egy búvár csütörtök este már lemerült a roncshoz, de kiemelni nagyon nehéz lesz.

Azóta újabb merülések történtek, zajlik a roncsfeltárás.

A búvárok semmit sem látnak, és a zajló Duna nagy erővel áramló vizében merülni is nehézkes. A pénteki merülésnél baj is történt: az egyik búvár beszorult odalenn, utána kellett küldeni egy másikat. Már a helyszínen vannak a dél-koreai katonai mentőcsapat tagjai is. A roncsfeltáró munkálatokat Hajdu János, a Terrorelhárító Központ (TEK) főigazgatója irányítja.

Az elsüllyedt hajón 33 dél-koreai turista utazott, kétfős magyar személyzettel. A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát a rendőrség kihallgatta és őrizetbe vette, majd kezdeményezte a letartóztatását. A tragédiáról két videófelvételt is közreadtak. A történteket ezekből, a hajózási adatokból és a rádióforgalmazásból, valamint a túlélők és szemtanúk beszámolóiból rekonstruálják.

Nyitókép: MTI