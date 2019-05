Csak néztük a felbukkanó és eltűnő fejeket - újabb szívszorító beszámolók a dunai hajóbalesetről

Szerda este negyed 10-kor összeütközött két hajó a Dunán a Parlamentnél: a Hableány nevű turistahajóba hátulról beleütközött egy szállodahajó, felborította, majd maga alá gyűrte. Éjjel fél 1-kor a mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, 21 embert pedig nagy erőkkel keresnek. A Dunára pontont építettek, egy búvár csütörtök este már lemerült a roncshoz, de kiemelni nagyon nehéz lesz.

Az elsüllyedt hajón 33 dél-koreai turista utazott, kétfős magyar személyzettel. A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát a rendőrség kihallgatta és őrizetbe vette, majd kezdeményezte a letartóztatását. A tragédiáról két videófelvételt is közreadtak.

A korábbi beszámolók után a koreai médiának több túlélő is nyilatkozott, a lapokat az Index szemlézte. Ezek alapján úgy tudni, hogy az ütközés pillanatában körülbelül 20-an voltak a fedélzeten, mintegy 10 ember pedig az alsó kabinokban tartózkodtak.

Volt, aki látta közeledni a nagy hajót, de nem gondolta, hogy összeütköznek, egy másik ember pedig azt mondta el, hogy a hajójuk azonnal felborult és elsüllyedt. Akik a fedélzeten voltak, a vízbe estek, a kabinokból viszont valószínűleg nem tudtak gyorsan kijönni.

Az egyik túlélő minden erejét megfeszítve oda tudott úszni egy mentőövhöz, és belekapaszkodott, a zsinórját pedig odadobta egy másik embernek, megmentve az életét.

Ők könnyek között nézték, ahogy több ember feje eltűnik, felbukkan, megint eltűnik a vízben.

Egy hatvanéves túlélő úszni kezdett és szerencséjére meg tudott kapaszkodni egy hajó matrózának a kezében, de azután kicsúszott, ám végül sikerült túlélnie, míg megérkeztek a mentőcsapatok.

Az AFP beszámolója szerint az egyik túlélő arról beszélt, hogy látta a vízbe esett embereket elsodródni, de mentőcsapatok az elején nem jöttek. A magyar hatóságok is arról beszéltek, hogy civilek próbálták menteni az embereket, amíg a mentőcsapatok a helyszínre értek.

Térkép A rendőrség egy térképen jelölte be , hol találtak rá az áldozatokra. Huszonegy embert még mindig keresnek, a munkálatot a Duna Budapest alatti szakaszára kiterjesztették.

Szemtanúk a Viking Sigyn hajóról

A hatalmas szállodahajó utasai nem sérültek meg, nem is érezték az ütközést, néhányan csak azt látták, hogy emberek bukkannak fel a vízben. Az AFP-nek egy 66 éves amerikai szemtanú elmesélte, hogy az erkélyükön voltak és embereket láttak a vízben, akik segítségért kiabáltak.

Többen épp vacsoráztak a baleset pillanatában. Egy szintén amerikai utas viszont épp fotózott a fedélzeten, és arról számolt be, hogy látta a turistahajót felborulni, rajta az emberekkel. Úgy emlékszik, 10-15 másodperc alatt el is süllyedt a jármű, és senkit sem látott a felszínre kerülni.

Egy házaspár a legfelső fedélzeten volt az ütközéskor, és látták, hogy több fej is felbukkan a vízben, és a hajójuk elmegy mellettük. A vízbe esettek segélykiáltásait is hallották. Beszámoltak arról is, hogy az eset után a hajó megállt, majd mintegy két kilométerrel odébb kikötött, rendőrök érkeztek és kikérdeztek mindenkit - az alvókat is felkeltették.

Kommunikációs zavar is lehetett a sok hajó között

A hírügynökségnek több matróz és hajós azt mondta,

túl sok hajó volt egyszerre a vízen, és jó pár - nyelvi okok miatt - nem is volt képes kommunikálni a többivel.

Egy cseh matróz, aki mintegy nyolc éve hajózik a Dunán, és aki épp a baleset közelében volt szerda este, arról számolt be, hogy nagyon veszélyes Budapesten hajózni a túl sok vízi jármű miatt. Ugyanezt mondta egy orosz hajós is.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás