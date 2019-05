Érezni a kukakáosz hatását - Többfelé akadozik a szemétszállítás

Szobon május 9-én technikai okok miatt maradt el a zöldhulladék begyűjtése, május 15-én pedig Gödöllő több körzetében nem vitték el a szelektív hulladékot, és több másik településen is akadtak pár napos csúszások - írja a portál, amely ugyanakkor megjegyzi: az akadozó szolgáltatás ellenére sem a váci polgármester, sem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. nem lát problémát.

Utóbbi azt közölte a Napi.hu-val, hogy az országban jelenleg minden településen megoldott a hulladékszállítás. Az informatikai átállás a végéhez ért, és a 2019 első negyedéves számlákat már rendben megkapják az ügyfelek.

A váci városháza honlapján közben arról lehet olvasni, hogy a településvezetők tőkebevonásról és annak módjáról döntöttek, illetve az esetleges tagi kölcsön lehetőségeiről is. A hulladékszállító járműveket piaci áron béreli a társaság. Az elnök beszámolójából az is kiderült, hogy az elmúlt hónapok átvilágítása után egy eddig kevésbé ismert, most felfedett szerződés került elő, amelyet még az előző ügyvezető kötött, feltehetően jogszerűtlenül.

"Ezzel alulfinanszírozta a rendszert és forráshiány alakult ki."

A Zöld Híd tavaly október 25-én jelentette be, hogy leállítja a szemétszállítást 116 településen, mert mert nem kapta meg az eddig elvégzett munkája fedezetét a NHKV-tól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pedig október 31-én jelentette be, hogy visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik, tehát már fél éve a katasztrófavédelem finanszírozza a szolgáltatást, az állami kukaholding pedig máig nem adta vissza a cég megfelelőségi engedélyét.

Az Infostart tavaly decemberben írt arról, hogy a katasztrófavédelem, egy nemzetközi átvilágító cég és a bíróság is vizsgálja a Zöld Híd Nonprofit Kft. működését, hogy megállapítsák jogos volt-e az 1,1 milliárd forintos működési finanszírozási igényük a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben.

