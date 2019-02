Nagy területen kapott lángra a gaz és az avar, valamint két lakóház is kigyulladt Sárkeresztúron, a Vörösmarty úton. A helyszínre a székesfehérvári, a sárbogárdi, a siófoki, az érdi, a paksi és a pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a mezőfalvi és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik végül több vízsugárral eloltották a lángokat.

Az elsődleges információk szerint az érintett épületeket a lakók időben elhagyták.

Nagy a veszély, több tucatszor gyulladt meg a száraz aljnövényzet

Az elmúlt napokban több tucatnyi tűzeset keletkezett a száraz aljnövényzet, avar kigyulladása miatt. Számos esetben lakóépületeket is veszélyeztettek a lángok. Kedden Vecsés határában is 20-25 hektáron égett az aljnövényzet egy nádas, fás területen. A lángokat kísérő füst veszélyeztette az M0-s autóút forgalmát is. Volt nagyobb tűz is: a Veszprém megyei Külsővat külterületén mintegy 60 hektáron égett le egy lápos, gépkocsival nehezen megközelíthető terület.

Csütörtök délután avartűz miatt nagy tűz volt Budapest XX. kerületében, a Helsinki úton is: egy raklapokat tároló helyiség gyulladt ki. A tüzet eloltották, senki nem sérült meg, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kisdi Máté ugyanakkor figyelmeztetett:

12 óra alatt ez volt a hetedik avartűz a fővárosban. Nagyon száraz az aljnövényzet, egy eldobott csikkből is lehet tűz, ezért fokozott óvatosságot kérnek.

Jelenleg már hét megyében van tűzgyújtási tilalom: kiterjesztették az intézkedést Veszprém és Fejér megyére, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Pest megyében pedig fenntartják a korábban elrendelt tilalmat.

Forrás: katasztrófavédelem

Nyitókép: Pixabay