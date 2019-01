Gulyás Gergely: újabb kedvezményeket kapnak a családok

A befektetőknek egyre magasabb bérekkel kell számolniuk Magyarországon – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, nem tart attól, hogy az Audi-sztrájk sikere kedvét szegné a külföldi cégeknek.

Fontosnak nevezte, hogy olyan munkahelyek jöjjenek létre, ahol a legmagasabb hozzáadott tudásra van szükség, azt pedig meg kell fizetni.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az elmúlt évek azt mutatták, hogy a cégek nem a tömegtermeléshez szükséges segédmunkáért jönnek Magyarországra.

Családvédelmi intézkedések

A miniszterelnök olyan családvédelmi intézkedéseket jelent be február 10-én, amelyeket akkor is meg lehet tartani, ha a gazdaság növekedési üteme csökken - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta:

olyan döntésekről lesz szó, amelyek a családok számára újabb kedvezményeket vagy a terhek csökkenését hozzák majd.

Hozzátette, hogy az intézkedéseket ugyanakkor nem feltétlenül kell alaptörvénybe foglalni, elegendő, ha sarkalatos törvényben jelennek meg.

A miniszter beszélt arról is, hogy az Országgyűlés várhatóan az európai parlamenti választási kampány idején is folytatja a munkát, ugyanakkor úgy vélte, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket ki lehet vonni a kampányból, azokat érdemes is kivonni.

Nyitókép: Mónus Márton