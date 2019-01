Ezekkel a módszerekkel pénzt spórol és életet ment

Oda kell figyelni, főleg fűtési szezonban: a fűtési számla sem mindegy, de egészségre ártalmas helyzetek is előállhatnak, ezért sosem késő átvizsgáltatni a rendszert - hívta fel a figyelmet a Budapesti Békéltető Testület szóvivője, Kolyvek Antónia az InfoRádiónak.

"Szakemberhez forduljanak a fogyasztók" - tette hozzá. "A kéményellenőrzést kétévente egy alkalommal kell elvégezni olyan égéstermék-elvezetőnél, amelyben gáznemű anyaggal történő tüzelés van, szilárd tüzelésűeknél viszont évente kell ellenőrizni" - húzta alá a szakember.

Új lakásba költözésnél is meg kell nézni, volt-e ellenőrzés.

Sok problémát okoz a szén-monoxid-mérgezés, ezért fontos, hogy fűtőberendezést csak szaküzletben vásároljunk, ezekről pozitív és negatív listát is lehet találni a Fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalon. A megfelelő boltokban CO-érzékelőt is be lehet szerezni.

A problémáknak amúgy széles tárházával találkoznak a békéltetők is.

"Elsősorban számlakifogások vannak, a részszámlákkal vagy az elszámolószámlával kapcsolatban szokott kifogás lenni. Olyan probléma is van, hogy nem tudják kifizetni a számlát, ilyen eseteket részletfizetési megoldásokkal lehet áthidalni"

- ecsetelte Kolyvek Antónia.

Nyitókép: MTI/Komka Péter